إنزال إسرائيلي فاشل في البقاع وتقارير عن سقوط قتلى وجرحى برصاص قوات حزب الله

2026-03-06 08:04:29
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أفادت تقارير، فجر السبت، باندلاع اشتبكات ضارية بين قوات حزب الله والجيش الإسرائيلي بعد محاولة الأخير تنفيذ عملية إنزال في البقاع جنوبي لبنان.
وأشارت التقارير إلى سقوط قتلى وجرحى في صفوف الجيش الإسرائيلي.


وجرى رصد محاولة الجيش الإسرائيلي أثناء تنفيذ إنزال على جرود السلسة الشرقية في البقاع.


ووفق الأنباء المتداولة، فقد حاولت إسرائيل اعتقال قائد في الحرس الثوري الإيراني في البقاع.


ونفذت مقاتلات إسرائيلية أحزمة نارية كثيفة في محيط بلدة النبي شيت في محافظة البقاع شرقي لبنان، مرفوقة بسلسلة غارات جوية على المنطقة المذكورة.


هذا، وأوضحت وسائل إعلام تابعة لحزب الله أن قوات الحزب تصدت للإنزال الإسرائيلي، فيما تحدثت مصادر من "حزب الله" عن أسر جندي إسرائيلي خلال عملية صد الإنزال في بلدة النبي شيت.

MENAFN06032026000208011052ID1110829737

