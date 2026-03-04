بينها دولة عربية.. أسهل 10 دول للحصول على جنسيتها

MENAFN - Al-Bayan) ">في وقت يزداد فيه اهتمام الأفراد حول العالم بالحصول على جواز سفر ثانٍ لتوسيع خيارات السفر، الاستثمار، أو الحصول على خطة بديلة لحياة أفضل، أظهر تقرير جديد صادر عن مجلة International Living الدول التي توفر أسهل وأسرع طرق للحصول على الجنسية في 2026.

تشير الدراسات إلى أن ملايين الأشخاص حول العالم يفكرون في الحصول على جنسية ثانية، سواء لأغراض السفر بلا تأشيرة، أو الاستفادة من المزايا المالية، أو إتاحة خيارات إقامة أكثر مرونة، وفقا لـ فوربس.

وتعد برامج الجنسية عن طريق الاستثمار (CBI) من أبرز الخيارات المتاحة اليوم، حيث تمنح الجنسية مقابل استثمار مؤهل، يصدر جواز السفر مباشرة بعد استيفاء الشروط.

وقالت جنيفر ستيفنز المحررة المهتمة بالسفر: "يمكن لجواز السفر الثاني أن يوفر درجة كبيرة من المرونة، ويفتح الباب أمام الاستثمار والسفر والإقامة الطويلة في الخارج، مما يمنح الأشخاص خيارات متعددة لحياتهم ومستقبلهم".

وأضاف تيد باومان، خبير التنويع العالمي: "عدد المهتمين ببرامج الجنسية عن طريق الاستثمار تضاعف ثلاث إلى أربع مرات منذ بداية العام، لما توفره من مسار سريع وفعال للحصول على الجنسية".

وتشهد برامج CBI اليوم تغيرا ملحوظا، مع تعزيز الفحص الدقيق ورفع المعايير، والقضاء على الوكالات غير الموثوقة، ما يزيد شرعية هذه البرامج ويقلل المخاطر المرتبطة بها.

أبرز الدول التي تقدم الجنسية عن طريق الاستثمار في 2026

الكاريبي.. مركز برامج الجنسية عن طريق الاستثمار

سانت كيتس ونيفيس: برنامج تأسس عام 1984، يوفر الجنسية مقابل تبرع بقيمة 250,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 325,000 دولار يجب الاحتفاظ به سبع سنوات، دون شرط إقامة.

أنتيغوا وباربودا: خيارات مرنة تشمل تبرع بقيمة 230,000 دولار أو استثمار عقاري بقيمة 300,000 دولار، مع شرط حضور خمس أيام على الأقل خلال أول خمس سنوات.

دومينيكا: برنامج اقتصادي، يبدأ من 200,000 دولار للتبرع أو الاستثمار العقاري، دون شرط إقامة.

غرينادا: يمكن لمواطنيها التقدم للحصول على تأشيرة المستثمر E-2 الأمريكية، يبدأ التأهيل من تبرع 235,000 دولار أو استثمار عقاري معتمد.

سانت لوسيا: الجنسية متاحة عبر تبرع بـ 240,000 دولار أو استثمار عقاري 300,000 دولار، دون شرط إقامة.

أوروبا: خيارات خارج الاتحاد الأوروبي

مقدونيا الشمالية: تقدم الجنسية مقابل استثمارات معتمدة تبدأ من حوالي 200,000 يورو مع فترة احتفاظ ثلاث سنوات، دون عضوية في الاتحاد الأوروبي.

تركيا: تقع بين أوروبا وآسيا، وتتيح الجنسية مقابل شراء عقار بقيمة 400,000 دولار أو وديعة/استثمار بنكي 500,000 دولار، مع الاحتفاظ عادة ثلاث سنوات، دون منح حقوق إقامة في الاتحاد الأوروبي.

الشرق الأوسط وأفريقيا.. برامج منخفضة التكلفة نسبيا

مصر: الجنسية متاحة مقابل تبرع 100,000 دولار أو وديعة بنكية 500,000 دولار لمدة ثلاث سنوات، وهو برنامج حديث نسبيا في سوق CBI.

آسيا والمحيط الهادئ: سرعة وسهولة التأهيل

كمبوديا: الجنسية تبدأ من حوالي 245,000 دولار من خلال التبرع أو الاستثمار العقاري المعتمد.

فانواتو: تُعد من أسرع وأسهل الدول للحصول على الجنسية، بدءا من حوالي 130,000 دولار، رغم أن ضغوطا دبلوماسية أثرت على اتفاقيات السفر بدون تأشيرة.

توفر برامج الجنسية عن طريق الاستثمار للمستثمرين إمكانية السفر بدون تأشيرات، وتنويعا ماليا، وخيارات إقامة اختيارية، دون الحاجة للانتقال الدائم في كثير من الحالات، وفي عالم يشهد زيادة في عدم اليقين، أصبح امتلاك جنسية ثانية أصلا استراتيجيا مهما، يمنح الأفراد حرية اختيار مسار حياتهم ومستقبلهم.