الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الأساسيين في السعودية وعمان بالمغادرة

403
Sorry!!
Error! We're sorry, but the page you were looking for doesn't exist.
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الأساسيين في السعودية وعمان بالمغادرة
(MENAFN- Al-Bayan) ">سمحت وزارة الخارجية الأمريكية لموظفيها غير الأساسيين في السعودية وسلطنة عمان بالمغادرة، وفق ما أعلنت السفارتان الأمريكيتان لدى الرياض ومسقط الثلاثاء.
وأعلنت السفارتان في بيانين نشرا على موقعيهما الإلكترونيين أن الوزارة "أذنت لموظفي الحكومة الأمريكية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بمغادرة" السعودية وسلطنة عمان بسبب المخاطر الأمنية".
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment