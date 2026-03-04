  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الخارجية الأمريكية تسمح لموظفيها غير الأساسيين في السعودية وعمان بالمغادرة

2026-03-04 12:02:20
(MENAFN- Al-Bayan) ">سمحت وزارة الخارجية الأمريكية لموظفيها غير الأساسيين في السعودية وسلطنة عمان بالمغادرة، وفق ما أعلنت السفارتان الأمريكيتان لدى الرياض ومسقط الثلاثاء.

وأعلنت السفارتان في بيانين نشرا على موقعيهما الإلكترونيين أن الوزارة "أذنت لموظفي الحكومة الأمريكية غير المعنيين بالحالات الطارئة وأفراد أسرهم بمغادرة" السعودية وسلطنة عمان بسبب المخاطر الأمنية".

