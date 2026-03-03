  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
ابتسم فأنت المشتبه به

2026-03-03 11:14:03
(MENAFN- Al Watan) ليتنا نفهم أن العلاقات لم تُخلق لتكون مسارحَ تحقيق، ولا قاعاتِ استجوابٍ تتكدّس فيها الأسئلة وتغيب عنها الرحمة. وُجدت لتكون استراحة قلوبٍ أرهقها الطريق، ومتكأ أرواحٍ تبحث عن سكينةٍ أودعها الله في أصل الفطرة. فالله جلّ جلاله، الواحد الأحد، الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوًا أحد، هو الذي قال: ﴿ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزوجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن فِي ذلك لآيات لقوم يتفكرون﴾ [الروم: 21]. فجعل المودة والرحمة من عنده، آيةً تُتلى، ونعمةً تُحمد، وأمانةً تُصان.
لكنّنا، ويا لدهشتنا الساخرة، حوّلنا بعض العلاقات إلى مباريات نهائية لا تقبل التعادل. نختلف فنبحث عن منتصر، لا عن منصف. نتحاور فنُعدّ النقاط كما لو أنّ القلوب لوحاتُ نتائج. فإذا أخطأ الآخر، قلنا: أمسكتُ عليك الدليل! وكأننا قضاةٌ لا رفقاء، وخصومٌ لا أحبة.
لقد سجّل القرآن مشهدًا عابرًا في كلماته، عظيمًا في أثره: ﴿إذ يقول لِصـاحبه لا تحزن إن الله معنا﴾ [التوبة: 40]. لم يكن المقام مقامَ محاكمة، بل مقامَ طمأنة. لم يكن إثبات نوايا، بل تثبيت يقين. قال: لا تحزن. لأن الله معنا. فإذا حضر ذكر الله في العلاقة سكنت، وإذا استُحضر توحيده طهُرت من شوائب الأنا، وإذا عُظّم في القلوب صغرت الخلافات.
وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((المؤمنُ للمؤمنِ كالبُنيانِ يَشُدُّ بعضُه بعضًا)) متفق عليه. فكيف صار بعضنا يهدم بعضًا بحجّة الصراحة، ويُسقط بعضًا باسم العتب، ويستنزف بعضًا بذريعة الحرص؟ إن البناء يحتاج شدًّا، لا شدّة.
الحكيم سقراط كان يرى أن الإنسان يبدأ الحكمة حين يعترف بجهله، ولو تأمّلنا لوجدنا أن كثيرًا من خصوماتنا تبدأ حين نظن أننا نملك الحقيقة كاملة. وأرسطو تحدّث عن الصداقة بوصفها فضيلةً تقوم على الخير المتبادل، لا على التربّص المتبادل. أما ابن حزم الأندلسي فكان يعدّ احتمال الزلات من تمام المودّة، لأن من يطلب صديقًا بلا عيب سيبقى بلا صديق.
والعجيب أن كلمةً واحدة صادقة قد تُنهي نزاعًا امتدّ شهورًا. ((سامحني)) ليست هزيمة، بل شجاعة. ((أخطأت)) ليست سقوطًا، بل صعودا فوق كبرياءٍ متضخّم. ونظرة أمانٍ صافية قادرة أن تنزع خوفًا تراكم في صدرٍ ضاق. إن الله سبحانه هو السلام، ومنه السلام، وهو الذي أمر بالإحسان ونهى عن الظلم، فقال: ﴿إن اللَّه يأمر بالعدل والإحسـان﴾ [النحل: 90]. فكل علاقة لا يُظلّلها العدل، ولا تُزيّنها إحسان، علاقة تحتاج مراجعة.
قصة حديثة لشابّين دخلا في شراكة تجارية صغيرة. اختلفا في ربحٍ ضئيل، فتضخّم الخلاف حتى كاد يُسقط المشروع كلّه. جلس أحدهما ذات مساء، واستحضر أمر الله بالعدل والإحسان، فهاتف شريكه وقال: ((خذ نصيبي كاملاً، ولا تخسر أخي لأجل أرقام)). صمت الآخر طويلاً، ثم بكى، وأعاد المال، وقال: ((كسبتني قبل أن تكسب الصفقة)). اليوم مشروعهما أكبر، لكن الأجمل أن صداقتهما أعمق. لم ينتصرا على بعضهما، بل انتصرا معًا، لأنهما قدّما ما عند الله على ما عند الناس، وربطا قلوبهما بطاعته، لا بأرقامٍ عابرة.
الحياة تركض بسرعةٍ تُفزع، نعم، لكنّ الله لم يخلقنا لنُرهق بعضنا. خلقنا لنتراحم، لنتعاون على البرّ، لنتواصى بالحق والصبر. وكلما عظّمنا الله في قلوبنا، هانت علينا صغائر الخلاف. وكلما وحّدناه حقّ توحيده، انكسرت فينا أصنام الكِبر الخفية. فلا نطلب من الآخر كمالًا لا يملكه إلا الله، ولا نُحمّله ما لا طاقة له به.
السخرية الهادئة تقول إن بعضنا يهرب من صخب العمل إلى صخب العلاقة، ويشكو قسوة الأيام ثم يصنع قسوةً مضاعفة بيديه. نبحث عن الأمان ثم نزرع الشك، نطلب الرحمة ثم نبخل بها. ولو أننا تذكّرنا أن الله رحيمٌ يحب الرحماء، عفوّ يحب العفو، كريمٌ يحب الكرم، لأعدنا ترتيب أولوياتنا، وجعلنا الفوز الحقيقي هو بقاء الودّ، لا كسب الجولة.
إن العلاقة التي تقوم على مودةٍ صادقة، وعلى رغبةٍ حقيقية في الخير، شجرةٌ ضاربة الجذور في توحيد الله، سامقةٌ بأغصان الصبر، مثمرةٌ بثمار الصفح. قد تتحدّى عاصفة، لكنها لا تسقط، لأنها تستمدّ قوتها من يقينٍ بأن الله هو الحافظ، وهو اللطيف بعباده، وهو الذي يجبر القلوب إذا صدقت في قصدها.
فلنُخفف عن بعضنا. لنقل لمن نحب: لا تحزن... إن الله معنا. لنجعل من بيوتنا وأصدقائنا وأحبابنا استراحاتٍ للقلوب، لا ساحات خصام. عندها سنكتشف أن الجريمة الحقيقية في كثير من علاقاتنا لم تكن خطأ عابرًا، بل كبرياءً متضخمًا. فإذا اعترف القاتل، عادت الحياة إلى الضحية، وعادت المودّة كما أرادها الله: رحمةً تسكن، وسكينةً تحفظ، ونعمةً تُحمد.

