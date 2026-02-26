مجموعة ترافكو تعلن نتائجها المالية عن عام 2025 بارباح صافية للمساهمين 1.22 مليون دينار

مجموعة ترافكو تعلن نتائجها المالية عن عام 2025 بارباح صافية للمساهمين 1.22 مليون دينار
اعتمد مجلس ادارة مجموعة ترافكو (رمز التداول " ترافكو ") في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 فبراير 2026 الحسابات الختامية النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمدققة من قبل المدقق الخارجي مؤسسة ارنست ويونغ
سجلت المجموعة في الربع الأخير للسنة المالية 2025 ربح صافي عائد لمساهمي المجموعة بحدود 69 ألف دينار بحريني مقابل ربح صافي عائد لمساهمي المجموعة للفترة المماثلة من السنة السابقة بلغ 3 الاف دينار بحريني. وعليه كانت حصة السهم من ربح هذه الفترة الأخيرة لسنة 2025 فلس واحد مقارنة بلا شئ لنفس الفترة من العام السابق.
و من جانب آخر فإنه و نظراً لإعادة تقييم جزء من المحفظة الاستثمارية للمجموعة المتعلقة بأسهم الشركات غير المدرجة على أساس تقييم متعدد لشركات مماثلة في الأسواق العالمية حسب الأنظمة المحاسبية ، بالإضافة إلى إرتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة فإن إجمالي الدخل الشامل للربع الأخير من 2025 المتعلق بمساهمي المجموعة كان 332 ألف دينار بحريني هذه السنة مقابل خسارة وقدرها 1.58 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق.
أما بالنسبة للنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 فقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة مبلغ 1.22 مليون دينار بحريني بإنخفاض بنسبة 33% عن السنة السابقة 2024 و الذي كان 1.83 مليون دينار بحريني، و بلغت ربحية السهم الواحد 16 فلساً مقابل 25 فلس للسنة السابقة.
وقد بلغ الدخل الشامل للسنة العائد لمساهمي المجموعة لعام 2025 مبلغ 1.75 مليون دينار بحريني مقارنة ب 264 ألف دينار بحريني في عام 4202 بزيادة وقدرها 563% كنتيجة مباشرة لتحسن أسعار السوق وتقييم المحفظة الإستثمارية للأسهم المدرجة بالسوق.
بلغ إجمالي حقوق المساهمين ( باستثناء حقوق الأقلية ) في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 29.66 مليون دينار بحريني مقابل مبلغ 29.24 مليون دينار بحريني الذي كان الإجمالي بنهاية عام 2024 ،بارتفاع 1.4%. كما بلغ إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 56.49 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 55.63 مليون دينار بحريني في العام السابق، بزيادة قدرها 1.54٪.
و إعتمادا على هذه النتائج فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير رفع توصية الى الجمعية العامة المزعم انعقادها يوم الاحد 29 مارس 2026 بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 15% ( أي 15 فلسا عن كل سهم ) ما يساوي1,112,844 دينار بحريني على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق والذي سيعلن عنه في حينه. وهذه التوصية بالطبع خاضعة للموافقة النهائية من قبل الجمعية العامة و الجهات الإشرافية المعنية.
و بهذه المناسبة صرح ابراهيم زينل، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو أن تراجع ربحية الشركة هذه السنة كان بسبب عوامل عدة أهمها تقلبات أسعار السلع الأساسية التي تتعامل فيها المجموعة والتكدس في المخزون المرتفع الكلفة في النصف الثاني من العام الماضي. وأكد أن المجموعة ما زالت تحتفظ بحصة جيدة من السوق في قطاع الأغذية وتنمي تدريجياً أنواع السلع والعلامات التجارية التي تتعامل فيها كما أن شركاتها التابعة والشقيقة بشكل إجمالي يتحسن أدائها ونأمل أن تكون النتائج أفضل في السنوات القادمة.
و من جانب آخر فقد أضاف عزام مطرجي ،الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الإدارة التنفيذية للمجموعة خلال السنة المالية واصلت إعادة تنظيم إدارات الشركات التابعة و تعيين مدراء عمليات جدد و قد ظهرت مؤشرات ايجابية ستنعكس بشكل أفضل على أداء الشركات التابعة خلال الفترة القادمة. كما أن المجموعة تمكنت من الحصول على تعاقدات تموينية جديدة و إتفاقيات لتوزيع منتجات غذائية جديدة. وبالنسبة للشركات الصناعية التابعة فقد تم الإستثمار في خطوط تعبئة و عبوات جديدة وقد طرحت في الأسواق إعتباراً من شهر ديسمبر 2025 وأكد أن المجموعة لديها خطة عمل طموحة لسنة 2026.
