مجموعة ترافكو تعلن نتائجها المالية عن عام 2025 بارباح صافية للمساهمين 1.22 مليون دينار

اعتمد مجلس ادارة مجموعة ترافكو (رمز التداول " ترافكو ") في اجتماعه المنعقد يوم الخميس 26 فبراير 2026 الحسابات الختامية النهائية للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 ، والمدققة من قبل المدقق الخارجي مؤسسة ارنست ويونغ

سجلت المجموعة في الربع الأخير للسنة المالية 2025 ربح صافي عائد لمساهمي المجموعة بحدود 69 ألف دينار بحريني مقابل ربح صافي عائد لمساهمي المجموعة للفترة المماثلة من السنة السابقة بلغ 3 الاف دينار بحريني. وعليه كانت حصة السهم من ربح هذه الفترة الأخيرة لسنة 2025 فلس واحد مقارنة بلا شئ لنفس الفترة من العام السابق.

و من جانب آخر فإنه و نظراً لإعادة تقييم جزء من المحفظة الاستثمارية للمجموعة المتعلقة بأسهم الشركات غير المدرجة على أساس تقييم متعدد لشركات مماثلة في الأسواق العالمية حسب الأنظمة المحاسبية ، بالإضافة إلى إرتفاع القيمة السوقية للأسهم المدرجة فإن إجمالي الدخل الشامل للربع الأخير من 2025 المتعلق بمساهمي المجموعة كان 332 ألف دينار بحريني هذه السنة مقابل خسارة وقدرها 1.58 مليون دينار بحريني لنفس الفترة من العام السابق.

أما بالنسبة للنتائج المالية السنوية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 فقد بلغ صافي الربح العائد لمساهمي المجموعة مبلغ 1.22 مليون دينار بحريني بإنخفاض بنسبة 33% عن السنة السابقة 2024 و الذي كان 1.83 مليون دينار بحريني، و بلغت ربحية السهم الواحد 16 فلساً مقابل 25 فلس للسنة السابقة.



وقد بلغ الدخل الشامل للسنة العائد لمساهمي المجموعة لعام 2025 مبلغ 1.75 مليون دينار بحريني مقارنة ب 264 ألف دينار بحريني في عام 4202 بزيادة وقدرها 563% كنتيجة مباشرة لتحسن أسعار السوق وتقييم المحفظة الإستثمارية للأسهم المدرجة بالسوق.

بلغ إجمالي حقوق المساهمين ( باستثناء حقوق الأقلية ) في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 29.66 مليون دينار بحريني مقابل مبلغ 29.24 مليون دينار بحريني الذي كان الإجمالي بنهاية عام 2024 ،بارتفاع 1.4%. كما بلغ إجمالي الأصول في 31 ديسمبر 2025 مبلغ 56.49 مليون دينار بحريني مقارنة بـ 55.63 مليون دينار بحريني في العام السابق، بزيادة قدرها 1.54٪.

و إعتمادا على هذه النتائج فقد قرر مجلس الإدارة في اجتماعه الأخير رفع توصية الى الجمعية العامة المزعم انعقادها يوم الاحد 29 مارس 2026 بتوزيع أرباح نقدية عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2025 بنسبة 15% ( أي 15 فلسا عن كل سهم ) ما يساوي1,112,844 دينار بحريني على المساهمين المسجلين في سجلات الشركة في تاريخ الاستحقاق والذي سيعلن عنه في حينه. وهذه التوصية بالطبع خاضعة للموافقة النهائية من قبل الجمعية العامة و الجهات الإشرافية المعنية.

و بهذه المناسبة صرح ابراهيم زينل، رئيس مجلس إدارة مجموعة ترافكو أن تراجع ربحية الشركة هذه السنة كان بسبب عوامل عدة أهمها تقلبات أسعار السلع الأساسية التي تتعامل فيها المجموعة والتكدس في المخزون المرتفع الكلفة في النصف الثاني من العام الماضي. وأكد أن المجموعة ما زالت تحتفظ بحصة جيدة من السوق في قطاع الأغذية وتنمي تدريجياً أنواع السلع والعلامات التجارية التي تتعامل فيها كما أن شركاتها التابعة والشقيقة بشكل إجمالي يتحسن أدائها ونأمل أن تكون النتائج أفضل في السنوات القادمة.

و من جانب آخر فقد أضاف عزام مطرجي ،الرئيس التنفيذي للمجموعة أن الإدارة التنفيذية للمجموعة خلال السنة المالية واصلت إعادة تنظيم إدارات الشركات التابعة و تعيين مدراء عمليات جدد و قد ظهرت مؤشرات ايجابية ستنعكس بشكل أفضل على أداء الشركات التابعة خلال الفترة القادمة. كما أن المجموعة تمكنت من الحصول على تعاقدات تموينية جديدة و إتفاقيات لتوزيع منتجات غذائية جديدة. وبالنسبة للشركات الصناعية التابعة فقد تم الإستثمار في خطوط تعبئة و عبوات جديدة وقد طرحت في الأسواق إعتباراً من شهر ديسمبر 2025 وأكد أن المجموعة لديها خطة عمل طموحة لسنة 2026.