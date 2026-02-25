  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
(الداخلية) الكويتية تؤكد ضرورة الالتزام بالضوابط المنظمة لاحتفالات الأعياد الوطنية

2026-02-25 02:18:25
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الكويت - 25 - 2 (كونا) -- أكدت وزارة الداخلية الكويتية اليوم الأربعاء أهمية الالتزام بالضوابط والتعليمات المنظمة للاحتفال بالأعياد الوطنية حرصا على سلامة الجميع وضمان انسيابية الحركة المرورية.
وأوضحت وزارة الداخلية في بيان توعوي تحت عنوان (فرحتك مسؤولية.. والتزامك أمانة) أنه يمنع استخدام المواد القابلة للاشتعال أو الألعاب النارية أو مسدسات المياه أو إلقاء البالونات المائية أو أي جسم صلب أو رش المواد التي قد تسبب أذى للآخرين.
وأضافت أن ضوابط واشتراطات تزيين المركبات خلال الاحتفال بالأعياد الوطنية تحظر الخروج من نوافذ المركبات أو تعتيم أو وضع ملصقات على الزجاج الأمامي والخلفي أو تغيير لون المركبة أو إخفاء اللوحات الأمامية أو الخلفية.
ونبهت إلى حظر تركيب الساريات خارج جسم المركبة أو حجب الرؤية بالأعلام والصور ومنع وضع الملصقات أو أي مواد أخرى على اللون الأساسي للمركبة أو زجاجها أو هيكلها الخارجي. (النهاية)

ح م د / م ص ع


