  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
(النقد الدولي): الاقتصاد السوري يواصل إظهار بوادر تعاف وانخفاض ملحوظ في التضخم

(النقد الدولي): الاقتصاد السوري يواصل إظهار بوادر تعاف وانخفاض ملحوظ في التضخم

2026-02-25 02:18:03
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) واشنطن - 25 - 2 (كونا) -- قال خبراء في صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن الاقتصاد السوري يواصل إظهار بوادر تعاف ونشاط متزايد وانخفاض ملحوظ في التضخم.
جاء ذلك في بيان أصدره الصندوق في ختام زيارة قام بها فريق تابع له برئاسة رون فان رودن لسوريا خلال الفترة من 15 إلى 19 فبراير الجاري التقى خلالها وزير المالية محمد يسر برنية وحاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية إلى جانب عدد آخر من المسؤولين السوريين.
وذكر البيان أن هذه الزيارة جاءت جزءا من برنامج التعاون المكثف للصندوق مع سوريا بهدف تقييم الوضع الاقتصادي في الدولة وإجراء نقاشات مع السلطات بشأن التقدم المحرز في إصلاحاتها الاقتصادية وأولوياتها في مجال السياسات وبناء القدرات للمرحلة المقبلة.
وأوضح أن مواصلة الاقتصاد السوري التعافي وتزايد النشاط الاقتصادي في الدولة جاءا نتيجة تحسن شعور المستهلكين والمستثمرين ورفع العقوبات الدولية المفروضة على سوريا وإعادة اندماج الدولة تدريجيا في الاقتصادين الإقليمي والعالمي.
وأشار إلى أن التقدم المحرز نحو المصالحة الوطنية واستمرار عودة اللاجئين وزيادة إمدادات الكهرباء وهطول الأمطار والعديد من المشاريع الاستثمارية الجديدة الكبيرة تبشر بآفاق نمو "واعدة" لعام 2026 وما بعده.
وأفاد بأن "البيانات الأولية تشير إلى أن موازنة الحكومة المركزية اختتمت عام 2025 بفائض طفيف حيث تركز الإنفاق على تلبية الاحتياجات الأساسية وتحسين مستويات معيشة المواطنين ورفع مستوى الأجور".
واعتبر البيان أن ذلك تحقق من خلال "ترشيد الإنفاق بحرص بما يتناسب مع الموارد المتاحة مع امتناع وزارة المالية عن التمويل من المصرف المركزي" مشيرا إلى أن ذلك "تحسن ملحوظ مقارنة بالسنوات السابقة".
وأكد البيان أن مصرف سوريا المركزي "تمكن من الحفاظ على موقف نقدي صارم رغم القيود العديدة التي يواجهها" وهو ما أدى إلى جانب غياب تمويل الموازنة من قبل المصرف المركزي إلى "تباطؤ ملحوظ في التضخم ليصل إلى تضخم منخفض من خانتين بحلول نهاية عام 2025 وإلى ارتفاع سعر الصرف مقارنة بعام 2024".
وأضاف أنه "مع بدء عملية إدخال العملة الجديدة على نحو جيد واستكمالا للتقدم المحرز سينصب التركيز الآن على تمكين المصرف المركزي لضمان استقرار الأسعار والاستقرار المالي وضمان استقلاليته ووضع إطار مناسب للسياسة النقدية وكذلك إجراء تقييم شامل لسلامة الوضع المالي للبنوك وإعادة هيكلة وتأهيل النظام المصرفي".
ووصف البيان هذه التطورات بأنها ضرورية "لاستعادة ثقة الجمهور في المصارف ولتمكين النظام المصرفي من أداء دوره الأساسي في الوساطة المالية وتسهيل المدفوعات محليا ودوليا وضمان التنفيذ الفعال للسياسة النقدية وانتقال آثارها".
وشدد صندوق النقد على أنه سيواصل دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد وتحسين أداء المؤسسات الاقتصادية الرئيسة "استنادا إلى التقدم الكبير الذي أحرزته في العام الماضي."
وأشار إلى أنه كجزء من تعاون صندوق النقد الدولي مع سوريا "تم الاتفاق على برنامج واسع النطاق للمساعدة الفنية للمرحلة القادمة" بحيث تركز على بناء القدرات في مجالات "إدارة المالية العامة وتعبئة الإيرادات وإدارة الدين وجباية الضرائب على الموارد الطبيعية وإدارتها".
وقال إن المساعدة الفنية ستركز كذلك على "صياغة تشريع ولوائح جديدة للقطاع المالي وإعادة تأهيل نظام المدفوعات والنظام المصرفي وتعزيز الرقابة المصرفية ودعم المصرف المركزي في إعداد وتنفيذ إطار مناسب للسياسة النقدية".
وأوضح أن ذلك بالإضافة إلى "تحسين الإحصاءات التي تشمل الحسابات القومية والأسعار وميزان المدفوعات ومالية الحكومة والإحصاءات النقدية ليس فقط لتيسير وضع السياسات وتقييمها بل وكذلك للمساعدة في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا."
وأكد أن موظفي صندوق النقد الدولي "سيواصلون العمل مع الجهات المانحة متعددة الأطراف والإقليمية والثنائية لدعم جهود السلطات في بناء القدرات."
وأشار بيان صندوق النقد إلى أن الزيارة لن تترتب عليها مناقشة في المجلس التنفيذي للصندوق موضحا أن برنامج التعاون المكثف لصندوق النقد الدولي يهدف إلى "دعم السلطات السورية في جهودها لإعادة تأهيل الاقتصاد السوري والمؤسسات الاقتصادية الرئيسية من خلال إسداء المشورة في مجال السياسات وتقديم المساعدة الفنية".
وذكر أن ذلك يشمل "دعما واسع النطاق" لوزارة المالية ولمصرف سوريا المركزي بالإضافة إلى تحسين الإحصاءات الأمر الذي سيساعد أيضا في تمهيد الطريق لاستئناف مشاورات المادة الرابعة مع سوريا. (النهاية)

ر س ر / م ع ع


MENAFN25022026000071011013ID1110789706

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث