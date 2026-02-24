تقرير فيديو : تجار البلدة القديمة في الخليل متفائلون : رمضان يعيد فتح محالهم ويبشر بحركة تجارية نشطة

MENAFN - Palestine News Network ) الخليل/ PNN/ تقرير حياة حمدان/ في أولى أيام شهر رمضان المبارك، تُفتح أبواب المحال التجارية من جديد في البلدة القديمة في الخليل، لتعود الأسواق إلى نبضها المعتاد مع تدفّق المتسوقين والمصلّين. وتستعيد الأزقة التاريخية حيويتها بالحركة والروحانية، حيث تمتزج أجواء العبادة بزخم البيع والشراء، في مشهد ينعش السوق ويعيد إليه الحياة بعد فترات من الركود.

في البلدة القديمة تتزين واجهات المحال بالبضائع الرمضانية، فيما تصطف بسطات القطايف التي تُعدّ من أبرز ملامح الشهر الفضيل في الخليل، إلى جانب محال التسالي والمكسرات والمخللات التي تجذب الزوار بألوانها ونكهاتها التقليدية. وتزداد الحركة مع توجه المصلين إلى الحرم الإبراهيمي.

وفي لقاء مع التاجر أحمد شروانة، صاحب بسطة في البلدة القديمة، يصف أجواء الشهر بقوله:“أجواء رمضان يعني جماهير بتيجي للبلدة والناس يلي بتيجي بتفرح القلب... مليئة بالإيمان وبالتقوى وبالمحبة وبيحبوا بعض وبيحبوا يفطروا مع بعض... السوق عامر وملان والمساجد عمرانه، بكون مليء بالفرحة وبالإيمان... يوم بشوف الناس قادمة على الحرم وعلى الصلاة وعلى العبادة والمحبة والأخوة.”ويضيف:" اتمنى أن تستمر هذه الحركة طوال العام لا أن تقتصر على رمضان فقط.

من جهته، يؤكد التاجر رامز زعتري أن النشاط التجاري في رمضان يشكّل نقطة تحول بعد ركود طويل، قائلاً: "قبل رمضان كانت الحركة معدومة تقريبًا، ولكن الناس بتنزل في رمضان حتى تعيد أجواءها وتعيد نشاطها... رسالتنا للناس إنه هذه الحركة لازم تكون موجودة على مدار السنة، مش بس في رمضان أو بالمناسبات الدينية... وجود الناس في البلد القديمة بحميها من تهويدها من قبل الاحتلال".

وفي أحد محال القطايف العتيقة، يوضح التاجر أحمد مصلح أن هذا النشاط يحمل بعدا تراثيا متجذرا، مشيرا إلى أن محله قائم منذ عقود طويلة، ويقول: المحل عنا من التراث... نكهة رمضان وأجواء رمضان بتلاقيها هون... الناس اللي بتنزل في الأجواء الرمضانية بتعمل إحياء للبلدة القديمة... كأنه الأجواء رجعت لسنوات زمان، بتمنى لو تستمر هيك."

أما الحاج حمزة دويك فيرى أن الحركة التجارية في رمضان أفضل من بقية العام رغم التحديات، موضحًا:“في رمضان فيه بيع وشراء، لكن غير الأيام العادية... بنقول للناس انزلوا صلوا في الحرم الإبراهيمي وانزلوا شجّعوا الأسواق... اللي عنده أملاك في البلد القديمة ينزل يشوفها يفتحها... الحركة بتزيد لما الناس تنزل وتتبضع من البلد القديمة.”

ويجمع التجار على أن رمضان يشكّل فرصة حقيقية لإعادة فتح المحال وتنشيط السوق، لكنهم يؤكدون أن الحفاظ على هذا الزخم يتطلب حضورا مستمرا للزوار والمتسوقين طوال العام.

