"إبراهيم خليل كانو" تعلن الفائزين في النسخة الـ19 من مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام

وهدفت‭ ‬المسابقة‭ ‬إلى‭ ‬تشجيع‭ ‬الأطفال‭ ‬على‭ ‬التعبير‭ ‬عن‭ ‬رؤاهم‭ ‬الإبداعية‭ ‬لسيارة‭ ‬المستقبل‭ ‬من‭ ‬خلال‭ ‬الرسم‭ ‬والفن،‭ ‬بما‭ ‬يعزز‭ ‬الخيال‭ ‬والابتكار‭ ‬لدى‭ ‬الأجيال‭ ‬الناشئة‭. ‬ففي‭ ‬فئة‭ ‬7‭ ‬سنوات‭ ‬وما‭ ‬دون،‭ ‬كان‭ ‬المركز‭ ‬الأول‭ ‬من‭ ‬نصيب‭ ‬جيارا‭ ‬مريم‭ ‬جيري،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬لآشفي‭ ‬غوش،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬لساجان‭ ‬رودمر‭ ‬غانيش‭. ‬أما‭ ‬فئة‭ ‬8‭ ‬إلى‭ ‬11‭ ‬سنة،‭ ‬فقد‭ ‬فازت‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول‭ ‬جواهر‭ ‬بدر‭ ‬الدوسري،‭ ‬والمركز‭ ‬الثاني‭ ‬منيرة‭ ‬بونافِس،‭ ‬والمركز‭ ‬الثالث‭ ‬جنا‭ ‬سيد‭ ‬عباس‭ ‬علوي‭. ‬وفي‭ ‬فئة‭ ‬12‭ ‬إلى‭ ‬15‭ ‬سنة،‭ ‬توّج‭ ‬زيان‭ ‬فاريه‭ ‬نالاكات‭ ‬بالمركز‭ ‬الأول،‭ ‬بينما‭ ‬حلّت‭ ‬فاطمة‭ ‬علي‭ ‬هاشم‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثاني‭ ‬وأديتي‭ ‬ثياغاراجان‭ ‬في‭ ‬المركز‭ ‬الثالث‭.‬

وجرى‭ ‬تكريم‭ ‬الفائزين‭ ‬بمنحهم‭ ‬ميداليات‭ ‬وهدايا‭ ‬وجوائز‭ ‬نقدية‭ ‬قيّمة،‭ ‬تقديراً‭ ‬لمواهبهم‭ ‬المتميزة‭ ‬ومستوى‭ ‬الأعمال‭ ‬الفنية‭ ‬المقدّمة،‭ ‬إلى‭ ‬جانب‭ ‬حماسهم‭ ‬ومشاركتهم‭ ‬الفاعلة‭ ‬في‭ ‬هذه‭ ‬المبادرة‭. ‬كما‭ ‬ستُمثّل‭ ‬الأعمال‭ ‬الفائزة‭ ‬مملكة‭ ‬البحرين‭ ‬في‭ ‬المرحلة‭ ‬المقبلة‭ ‬من‭ ‬المسابقة،‭ ‬ما‭ ‬يتيح‭ ‬للفائزين‭ ‬فرصة‭ ‬المنافسة‭ ‬في‭ ‬المسابقة‭ ‬العالمية‭ ‬المرموقة‭.‬

وعلى‭ ‬المستوى‭ ‬الدولي،‭ ‬توفّر‭ ‬مسابقة‭ ‬تويوتا‭ ‬لرسم‭ ‬سيارات‭ ‬الأحلام‭ ‬جائزة‭ ‬كبرى‭ ‬بقيمة‭ ‬5‭,‬000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬للفائز‭ ‬الأول،‭ ‬إضافة‭ ‬إلى‭ ‬منحة‭ ‬تعليمية‭ ‬بقيمة‭ ‬10‭,‬000‭ ‬دولار‭ ‬أمريكي‭ ‬لمدرسة‭ ‬الفائز،‭ ‬في‭ ‬خطوة‭ ‬تعكس‭ ‬التزام‭ ‬تويوتا‭ ‬بدعم‭ ‬التعليم‭ ‬والإبداع‭ ‬لدى‭ ‬الأطفال‭.‬