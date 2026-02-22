"إبراهيم خليل كانو" تعلن الفائزين في النسخة الـ19 من مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام

"إبراهيم خليل كانو" تعلن الفائزين في النسخة الـ19 من مسابقة تويوتا لرسم سيارة الأحلام
وهدفت المسابقة إلى تشجيع الأطفال على التعبير عن رؤاهم الإبداعية لسيارة المستقبل من خلال الرسم والفن، بما يعزز الخيال والابتكار لدى الأجيال الناشئة. ففي فئة 7 سنوات وما دون، كان المركز الأول من نصيب جيارا مريم جيري، والمركز الثاني لآشفي غوش، والمركز الثالث لساجان رودمر غانيش. أما فئة 8 إلى 11 سنة، فقد فازت بالمركز الأول جواهر بدر الدوسري، والمركز الثاني منيرة بونافِس، والمركز الثالث جنا سيد عباس علوي. وفي فئة 12 إلى 15 سنة، توّج زيان فاريه نالاكات بالمركز الأول، بينما حلّت فاطمة علي هاشم في المركز الثاني وأديتي ثياغاراجان في المركز الثالث.
وجرى تكريم الفائزين بمنحهم ميداليات وهدايا وجوائز نقدية قيّمة، تقديراً لمواهبهم المتميزة ومستوى الأعمال الفنية المقدّمة، إلى جانب حماسهم ومشاركتهم الفاعلة في هذه المبادرة. كما ستُمثّل الأعمال الفائزة مملكة البحرين في المرحلة المقبلة من المسابقة، ما يتيح للفائزين فرصة المنافسة في المسابقة العالمية المرموقة.
وعلى المستوى الدولي، توفّر مسابقة تويوتا لرسم سيارات الأحلام جائزة كبرى بقيمة 5,000 دولار أمريكي للفائز الأول، إضافة إلى منحة تعليمية بقيمة 10,000 دولار أمريكي لمدرسة الفائز، في خطوة تعكس التزام تويوتا بدعم التعليم والإبداع لدى الأطفال.
