أنور قرقاش: دعم الإمارات لغزة بـ 1.2 مليار دولار يؤكد نهج الدولة الثابت في مسار السلام والاستقرار

MENAFN - Al-Bayan) ">أكد معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش، المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس دولة الإمارات، أن دعم الإمارات لغزة بـ 1.2 مليار دولار خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن يؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني ومسار السلام والاستقرار نهج ثابت لا تحكمه ردود الفعل، بل قناعة راسخة ونهج طويل الأمد.

وقال معاليه في حسابه على منصة " إكس": "منذ بدء حرب غزة، التزمت الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني من خلال مبادرات عديدة تخفف معاناته في ظروف لا إنسانية وصعبة للغاية، وقدمت خلال الحرب 45% من إجمالي الدعم الإنساني الدولي لأهل غزة. ويأتي اليوم إعلان سمو الشيخ عبدالله بن زايد عن تبرع دولة الإمارات بمليار ومائتي مليون دولار لدعم غزة خلال اجتماع مجلس السلام في واشنطن، ليؤكد أن دعم الشعب الفلسطيني ومسار السلام والاستقرار نهج ثابت لا تحكمه ردود الفعل، بل قناعة راسخة ونهج طويل الأمد".

وأضاف معاليه "موقف الإمارات مسؤول وحقيقي وملموس، يعزز الأمل ويدفع باتجاه السلام والاستقرار".