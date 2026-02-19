الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف منتطهير عرقي

الأمم المتحدة: أفعال إسرائيل في الضفة الغربية وغزة تثير مخاوف منتطهير عرقي
وبحسب ما نقلت وكالة يورونيوز الأوروبية، قالت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان في تقرير لها، إن "الهجمات المكثّفة، والتدمير الممنهج لأحياء بكاملها، ومنع وصول المساعدات الإنسانية، بدت وكأنها تهدف إلى إحداث تغيير ديموغرافي دائم في غزة".
وأوضح التقرير، أن تكثيف الهجمات، والتدمير المنهجي لجميع المناطق، وعرقلة المساعدات الإنسانية، تشير إلى استهداف تغيير ديموغرافي دائم في غزة، محذرا من أن ذلك "يزيد من مخاوف التطهير العرقي في غزة والضفة الغربية".
