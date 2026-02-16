أداء القطاع المالي يصعد بأسهم أوروبا.. وبيانات ضعيفة تهبط ببورصة طوكيو

MENAFN - Al-Bayan) ">ارتفع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي، اليوم الاثنين، مع تقدم أسهم القطاع ‌المالي في وقت يترقب فيه المستثمرون أسبوعاً حافلاً بنتائج أعمال الشركات، والتي ربما تعطي مؤشرات حول مدى قوة الشركات الأوروبية فيما كانت الأسواق الأمريكية في عطلة رسمية.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 على ارتفاع 0.13 % عند ⁠618.52 نقطة، مع صعود المؤشر الإسباني 1 % ليتصدر مؤشرات المنطقة.

وشهدت الأسهم الأوروبية تقلبات في أواخر يناير وحتى أوائل ‌فبراير بسبب المخاوف من أن أدوات الذكاء الاصطناعي ربما تقلص أرباح الشركات التقليدية.

ومع ذلك، ‌ساعد موسم نتائج الأعمال الأفضل من ‌المتوقع، على الرغم من الرسوم الجمركية الأمريكية ‌المرتفعة، المؤشر الأوروبي إلى الوصول ‌إلى مستوى قياسي الأسبوع الماضي وتحقيق مكاسب للأسبوع الثالث على التوالي. وتأثرت أسهم ‌البنوك وشركات التأمين كثيرا الأسبوع الماضي ⁠بمخاوف من الاضطراب المرتبط بالذكاء الاصطناعي.

وقالت كاثلين بروكس، مديرة الأبحاث لدى إكس.تي.بي ((توقف التداول المدفوع ⁠بمخاوف الذكاء ⁠الاصطناعي مع بدء أسبوع جديد)).

وعوض انتعاش البنوك الكبرى ضعف قطاعي التكنولوجيا والسلع الفاخرة، اللذين انخفضا ⁠1 و1.9 % على الترتيب.

وانخفضت أسهم شركة البرمجيات الفرنسية داسو سيستمز 10.4 %، مدفوعة بمخاوف المستثمرين تجاه أهداف الشركة الصعبة لعام 2029 فيما يتعلق بالإيرادات ‌والحوسبة السحابية.

وانخفضت أسهم قطاع المواد الأولية 0.6 % بعد أدائها القوي مؤخرا.

وتتجه الأنظار حاليا إلى نتائج أعمال مرتقبة في وقت لاحق من الأسبوع من أورانج وزيلاند فارما وإيرباص.

تراجع ياباني

وتراجعت الأسهم اليابانية، اليوم الاثنين، عند الإغلاق بسبب بيانات اقتصادية أضعف من المتوقع فضلا عن حالة الهدوء ‌التي أعقبت الانتخابات وحدّت من التحركات.

وانخفض مؤشر نيكاي 225 القياسي 0.2 % ليغلق عند 56806.41 نقطة، في حين تراجع المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.8 % إلى 3787.38 نقطة.

وأظهرت الأرقام الأولية للناتج المحلي الإجمالي للفترة من أكتوبر إلى ديسمبر أن الاقتصاد الياباني نما بأقل من متوسط توقعات خبراء الاقتصاد بسبب انخفاض الإنفاق الرأسمالي، على الرغم من أنه عكس اتجاه الانكماش الذي شهده الربع السابق.

وكانت شركات تصنيع المطاط والبنوك أكبر الشركات انخفاضا بين مؤشرات ‌القطاعات الفرعية وعددها 33.

وهبطت أسهم شركة بريدجستون ⁠6.5 % بعد أن جاءت توقعات أرباحها الصافية السنوية أقل من تقديرات المحللين.

وكان أكبر الخاسرين بالنسبة المئوية على مؤشر نيكاي سهم شركة تصنيع المعدات الطبية ⁠أوليمبوس الذي هبط ⁠13 % تقريبا بعد نتائج أعمال مخيبة للآمال.

وتراجع سهم ريسونا هولدينجز، وهي من كبرى المؤسسات الائتمانية المحلية، 8%. وخالفت شركة سوميتومو فارما الاتجاه الهبوطي ⁠ووصلت أسهمها إلى الحد الأقصى اليومي بعدما ارتفعت 20.2 % لتتصدر قائمة الأسهم الرابحة على المؤشر نيكاي من حيث النسبة المئوية بعد أن أعلنت الشركة المصنعة للأدوية أن وزارة الصحة اليابانية ستراجع هذا الأسبوع علاجها القائم على الخلايا الجذعية للمراحل المتقدمة من مرض ‌باركنسون.

وواصلت شركة تصنيع الأثاث نيتوري هولدينجز ارتفاعها لليوم التاسع على التوالي، وهي أطول سلسلة مكاسب تسجلها على الإطلاق وزادت 28 % تقريبا خلال هذه الفترة وأنهت جلسة اليوم بارتفاع 9.4 %. وقفزت شركة بطاقات الائتمان كريدت سيزون 7.4 %.

وصعد 84 سهما على المؤشر نيكاي مقابل انخفاض 140 سهماً.