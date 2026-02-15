العكاليك: نحتاج لتشريعات تحسم جدل الملكية الفكرية للمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Amman Net) أكد خبير التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي وحماية البيانات الدكتور حمزة العكاليك أن استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي في العمل الإعلامي أصبح واقعا لا يمكن تجاهله، لكنه يطرح تحديات قانونية معقدة، خاصة فيما يتعلق بملكية المحتوى وحماية البيانات.

وقال العكاليك، خلال مشاركته في نقاش إذاعي بمناسبة اليوم العالمي للإذاعة، إن المؤسسات الإعلامية مطالبة بالتعامل بحذر مع مخرجات أدوات الذكاء الاصطناعي، وعدم الاكتفاء بنسخ المحتوى كما هو دون مراجعة أو تدقيق أو إعادة صياغة، مشددا على ضرورة إخضاع أي مادة مولدة لمعايير التحرير المهنية.

وأوضح أن من أبرز الإشكاليات المطروحة مسألة الملكية الفكرية للمحتوى المنتج عبر الذكاء الاصطناعي، والتي لا تزال محل جدل في الفقه القانوني الغربي، سواء في الولايات المتحدة أو أوروبا، حيث لم يُحسم بعد ما إذا كانت الملكية تعود لمطور الأداة أم لمستخدمها أم للمنصة المشغلة لها، في ظل غياب اعتراف قانوني كامل بشخصية مستقلة لأنظمة الذكاء الاصطناعي.

ورجح العكاليك أن يتم التعامل مع أدوات الذكاء الاصطناعي باعتبارها وسيطا تقنيا، ما يعني أن ملكية المحتوى قد تعود في الغالب إلى الجهة الإعلامية التي طلبت توليده، إلا أن ذلك يبقى رهنا بتطور التشريعات. وأشار إلى أن الحاجة باتت ملحة لوضع أطر قانونية واضحة تحسم هذا الجدل، خاصة مع توسع استخدام هذه الأدوات في إنتاج النصوص والصور والفيديوهات، أحيانا بالاستناد إلى شخصيات إعلامية معروفة.

وفي ما يتعلق بحماية البيانات، لفت إلى أن الأردن أقر قانون حماية البيانات الشخصية، وأن المركز الوطني للأمن السيبراني حدد تصنيفات واضحة لأنواع البيانات ودرجة سريتها وآليات حفظها. وشدد على أهمية التزام المؤسسات الإعلامية بهذه المعايير، لا سيما عند استخدام أدوات مفتوحة المصدر قد تعتمد على خوادم خارجية.

ودعا العكاليك الإذاعات والمؤسسات الإعلامية التي تعتمد بشكل مكثف على الذكاء الاصطناعي إلى تطوير أنظمة وأدوات خاصة بها، تتيح حفظ البيانات على خوادم محلية أو سحابات خاصة، تجنبا لأي مخاطر قانونية أو اختراقات محتملة، وضمانا لسيادة البيانات وحمايتها.