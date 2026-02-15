403
جميرا تعلن انضمامها إلى فريق "الإمارات بريطانيا" لسباقات “سيل جي بي“ كشريك عالمي
(MENAFN- Tales & Heads) الإمارات العربية المتحدة، دبي، 12 فبراير 2026: أعلنت جميرا، الشركة الرائدة عالمياً في قطاع الضيافة الفاخرة والتابعة لدبي القابضة، عن شراكة عالمية لمدة ثلاثة مواسم مع فريق "الإمارات بريطانيا" لسباقات “سيل جي بي“ (“SailGP”). وبموجب ذلك، ستكون جميرا الشريك الفندقي العالمي للفريق، لتشكّل ضيافتها العربية المميزة علامة فارقة في فعاليات السباق خلال المواسم القادمة.
وتستند الشراكة إلى ارتباط جميرا العميق بالبحر عبر وجهاتها الساحلية مثل فندق جميرا برج العرب بتصميمه الشهير على شكل شراع، وجميرا جزيرة أولهاهالي، واليخت الشراعي الفاخر "ذا مالتيز فالكون"، إضافةً إلى التزامها المستمر بالحفاظ على البيئة البحرية وتعزيز الرعاية البيئية للمحيطات. وانطلاقاً من العلاقة المتجذّرة بالبحر والتي تجمع بين جميرا وفريق "الإمارات بريطانيا"، يتيح هذا التعاون صناعة تجارب هادفة خلال سباقات “سيل جي بي” والوصول إلى جمهور عالمي في أسواقٍ رئيسية.
وتُعد سباقات “سيل جي بي” من أسرع البطولات نمواً على مستوى العالم في مجال الرياضة والترفيه، وتشمل وجهات شهيرة في خمس قارات. وتجمع البطولة بين سباقات الأداء العالي ومبادئ الاستدامة، حيث تتنافس الفرق على قوارب F50 كاتاماران التي تعمل بالطاقة المتجددة والمصممة للحد من البصمة الكربونية وتعزيز الشمولية وحماية المحيطات. كما تتنافس الفرق الـ 13 خارج الماء في دوري “Impact League”، الأول من نوعه في مجال الرياضة والذي يركز على الالتزام البيئي والمجتمعي، حيث يتم تقديم الجوائز للفرق بناءً على جهودها في تحقيق أثر إيجابي خارج المنافسة، وليس على أدائها في السباقات فحسب.
وبفضل ابتكاراته الرائدة وأدائه المميز، حقق فريق "الإمارات بريطانيا" لسباقات “سيل جي بي“ إنجازاً تاريخياً في الموسم الماضي كأول فريق يحقق الثلاثية، حيث فاز ببطولة الموسم “Season Championship”، ودوري “Impact League"، وجاء في المرتبة الأولى على قائمة النقاط. وافتُتحت بطولة “سيل جي بي” رولكس لموسم 2026 مؤخراً في بيرث بأستراليا، حيث واصل الفريق سلسلة انتصاراته بالفوز في الجولة الافتتاحية. ويقود الفريق السير بن أينسلي، البحار الأولمبي الأكثر فوزاً في تاريخ الرياضة والذي أظهر التزام الفريق بإحداث أثر إيجابي ملموس داخل وخارج الماء من خلال فوزه بدوري “Impact League" في بطولة “سيل جي بي”.
وعن الإعلان، قال مايكل جريف، الرئيس التنفيذي للعلامة التجارية في جميرا: "لطالما كان البحر ركناً أساسياً من قصة علامة جميرا، وسيبقى مصدر إلهام لنا لكل ما نقدّمه من تجارب على أرض الواقع، بدءاً من فندق جميرا بيتش هوتيل بتصميمه المستوحى من أمواج البحر وصولاً إلى فندق جميرا برج العرب الأيقوني. وتأتي الشراكة مع "الإمارات بريطانيا" لسباقات "سيل جي بي" في إطار تركيزنا المشترك على التميز والأداء وتحقيق أثر اجتماعي وبيئي إيجابي".
وأضاف: "تتمحور هذه الشراكة في جورها حول التقاء العوالم؛ حيث تجتمع الرياضة مع الثقافة والترابط الإنساني في مواقع ساحلية حول العالم، وتتميز البطولة بالابتكار والدقة والعمل الجماعي، وهي مبادئ تعكس نهج جميرا في تصميم التجارب الفريدة. ونتطلع إلى تعزيز هذه الشراكة من خلال التواصل مع الجمهور في جميع أنحاء العالم انطلاقاً من كرم الضيافة العربية وأسلوب الحياة الرغيدة ".
من جانبه قال السير بن أينسلي، الرئيس التنفيذي لفريق "الإمارات بريطانيا" لسباقات “سيل جي بي“: "يسعدنا الترحيب بانضمام جميرا كشريك عالمي. فإلى جانب كونها علامة أيقونية تنطلق من دولة الإمارات، التي نعدّها موطناً لنا، تعكس جميرا التزامنا المشترك بحماية المحيطات والسعي الدائم نحو التميّز. يتطلّب الفوز في بطولات “سيل جي بي” ابتكاراً مستمراً ودقة عالية وروحاً قوية للعمل الجماعي، وهي قيم تنسجم بشكل كبير مع نهج جميرا في تقديم تجارب عالمية المستوى، سواء داخل أو خارج الماء ".
وتشارك جميرا في السباق القادم من بطولة “سيل جي بي” – سباق آي تي إم نيوزيلندا سيل غراند بريكس – في أوكلاند في الفترة بين 14 و15 فبراير 2026 بصفتها الشريك العالمي لفريق "الإمارات بريطانيا " لسباقات "سيل جي بي". وترافق جميرا الفريق على مدار الموسم والذي سيختتم في دولة الإمارات في نوفمبر بسباق جائزة طيران الإمارات دبي الكبرى للإبحار برعاية موانئ دبي العالمية وسباق جائزة مبادلة أبوظبي الكبرى للإبحار 2026.
