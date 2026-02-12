الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة بينهم طالبة جامعية ونائب رئيس بلدية

MENAFN - Palestine News Network ) محافظات /PNN- شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح الخميس، حملة اقتحامات ومداهمات واسعة في مناطق مختلفة من الضفة الغربية، طالت أكثر من 25 فلسطينيا، بينهم طالبة جامعية ونائب رئيس بلدية، مع تركيز كبير للحملة في مدينة نابلس.

وشملت الاقتحامات مداهمات لعشرات المنازل، وتعرض سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، وسط أضرار مادية في المنازل.

وفي نابلس ، اعتقلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الخميس 17 مواطنا من محافظة نابلس، وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس ومخيم عسكر القديم، وداهمت منازل، وفتشتها واعتقلت منها، صلاح عودة من مخيم عسكر، وعبادة ضمرة، ومحمد شكوكاني، وبيان ترياقي من منطقة المساكن الشعبية.

وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى عصيرة الشمالية شمال نابلس، وتل جنوب غرب نابلس، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت نائب رئيس بلدية عصيرة براء جرارعة، وثمانية مواطنين من تل وهم، الشقيقين: طالب وحمزة سمير سلوادي، والشقيقين عمر ويزن عصام حمد ريحان، ومحمود عماد أبو يامن، ونصر الدين خلدون عصيدة، ومعتز عبد السلام عصيدة، وأسامة مصطفى عابد.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت عدة منازل واعتلقت كلا من: وسام عبد الرازق داوود، وآدم عبد الكريم داوود، وكرم عبد الغني خضير.

وأضافت المصادر ان قوة احتلالية اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وحاصرت منزلا واقتحمته، وفتشته واعتقلت المواطن فادي القني.

وفي قلقيلية ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدد من المواطنين في قرية جيوس شرق قلقيلية، وداهمت عدة منازل.

وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف من بينهم حتى اللحظة: حكم سليم، ونائل فايز سليم، وسامر البرق أبو حلمي، وأسامة أبو سعدة، وموسى بيضة، وأحمد نبيل خالد، وصهيب وائل شماسنة، ومراد قدومي، ومصعب خريشة، ومعتصم أبو سعدة، وسماح سمحة.

وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية قرابة الساعة الثالثة فجرًا من مدخلها الجنوبي "الشماسنة"، وانتشرت في الحارة الغربية والشرقية ومنطقة الواد، وسط استمرار عمليات المداهمة حتى اللحظة.

وفي الخليل، - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ستة مواطنين بينهم فتاة، وداهمت مشفى في الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحولت منزل المواطن سمير مسالمة إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تعتقل كلا من: كارم محمد مسالمة، ومحمود موسى مسالمة، وبلال محمود القاحوش، وحمودة سالم العكيمي.

ومن مخيم الفوار جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة جنى إحسان أبو وردة، عقب مداهمة منزل ذويها وتفتيشه والعبث بمحتوياته، والمواطن أشرف أبو عقيل من بلدة السموع عقب احتجازه على مثلث مخيم الفوار والتنكيل به.

كما داهمت قوات الاحتلال مستشفى محمد علي المحتسب في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وعبثت بمحتوياته، واعتدت على المتواجدين فيه من مرضى وطواقم طبية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.

وفي مسافر يطا جنوب الخليل اقتحمت قوات الاحتلال خربة المجاز، وداهمت عددا من مساكن المواطنين وعبثت بمحتوياتها وتعمدت تدميرها.

كما شددت قوات الاحتلال من حصارها لمدينة الخليل، وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية اليها، والتي تربطها مع عدد كبير من القرى البلدة المحيطة بها، ومنعت تنقل المواطنين.

وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ، أحمد متروك وأربعة شبان في مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وفتاة وشاب في بلدة طمون جنوب طوباس، ومحمد عاصي ضمرة في حي كتف الواد بأريحا.

وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال واستدعاءات للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.