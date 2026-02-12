الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة بينهم طالبة جامعية ونائب رئيس بلدية

الاحتلال يعتقل العشرات بالضفة بينهم طالبة جامعية ونائب رئيس بلدية
وشملت الاقتحامات مداهمات لعشرات المنازل، وتعرض سكانها لتحقيقات ميدانية بعد احتجازهم لساعات، وسط أضرار مادية في المنازل.
وفي نابلس ، اعتقلت قوات الاحتلال فجر وصباح اليوم الخميس 17 مواطنا من محافظة نابلس، وأفادت مصادر أمنية ومحلية بأن آليات الاحتلال اقتحمت المنطقة الشرقية من نابلس ومخيم عسكر القديم، وداهمت منازل، وفتشتها واعتقلت منها، صلاح عودة من مخيم عسكر، وعبادة ضمرة، ومحمد شكوكاني، وبيان ترياقي من منطقة المساكن الشعبية.
وأضافت المصادر إن قوات الاحتلال اقتحمت قرى عصيرة الشمالية شمال نابلس، وتل جنوب غرب نابلس، وداهمت منازل وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، واعتقلت نائب رئيس بلدية عصيرة براء جرارعة، وثمانية مواطنين من تل وهم، الشقيقين: طالب وحمزة سمير سلوادي، والشقيقين عمر ويزن عصام حمد ريحان، ومحمود عماد أبو يامن، ونصر الدين خلدون عصيدة، ومعتز عبد السلام عصيدة، وأسامة مصطفى عابد.
وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال البلدة وداهمت عدة منازل واعتلقت كلا من: وسام عبد الرازق داوود، وآدم عبد الكريم داوود، وكرم عبد الغني خضير.
وأضافت المصادر ان قوة احتلالية اقتحمت قرية كفر قليل جنوب نابلس، وحاصرت منزلا واقتحمته، وفتشته واعتقلت المواطن فادي القني.
وفي قلقيلية ، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الخميس، عدد من المواطنين في قرية جيوس شرق قلقيلية، وداهمت عدة منازل.
وأفادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وداهمت عددًا من المنازل، واعتقلت عددًا من المواطنين، عُرف من بينهم حتى اللحظة: حكم سليم، ونائل فايز سليم، وسامر البرق أبو حلمي، وأسامة أبو سعدة، وموسى بيضة، وأحمد نبيل خالد، وصهيب وائل شماسنة، ومراد قدومي، ومصعب خريشة، ومعتصم أبو سعدة، وسماح سمحة.
وأضافت المصادر أن قوات الاحتلال اقتحمت القرية قرابة الساعة الثالثة فجرًا من مدخلها الجنوبي "الشماسنة"، وانتشرت في الحارة الغربية والشرقية ومنطقة الواد، وسط استمرار عمليات المداهمة حتى اللحظة.
وفي الخليل، - اعتقلت قوات الاحتلال الاسرائيلي ستة مواطنين بينهم فتاة، وداهمت مشفى في الخليل، جنوب الضفة الغربية.
وذكرت مصادر أمنية، أن قوات الاحتلال اقتحمت بلدة بيت عوا غرب الخليل، وداهمت عددا من منازل المواطنين وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، وحولت منزل المواطن سمير مسالمة إلى ثكنة عسكرية، قبل أن تعتقل كلا من: كارم محمد مسالمة، ومحمود موسى مسالمة، وبلال محمود القاحوش، وحمودة سالم العكيمي.
ومن مخيم الفوار جنوبا، اعتقلت قوات الاحتلال الفتاة جنى إحسان أبو وردة، عقب مداهمة منزل ذويها وتفتيشه والعبث بمحتوياته، والمواطن أشرف أبو عقيل من بلدة السموع عقب احتجازه على مثلث مخيم الفوار والتنكيل به.
كما داهمت قوات الاحتلال مستشفى محمد علي المحتسب في المنطقة الجنوبية من مدينة الخليل، وعبثت بمحتوياته، واعتدت على المتواجدين فيه من مرضى وطواقم طبية، دون أن يبلغ عن اعتقالات.
وفي مسافر يطا جنوب الخليل اقتحمت قوات الاحتلال خربة المجاز، وداهمت عددا من مساكن المواطنين وعبثت بمحتوياتها وتعمدت تدميرها.
كما شددت قوات الاحتلال من حصارها لمدينة الخليل، وأغلقت كافة المداخل والطرق المؤدية اليها، والتي تربطها مع عدد كبير من القرى البلدة المحيطة بها، ومنعت تنقل المواطنين.
وفي طولكرم، اعتقلت قوات الاحتلال ، أحمد متروك وأربعة شبان في مخيم الفارعة جنوبي طوباس، وفتاة وشاب في بلدة طمون جنوب طوباس، ومحمد عاصي ضمرة في حي كتف الواد بأريحا.
وتشهد مدن وبلدات الضفة الغربية اقتحامات شبه يومية تنفذها قوات الاحتلال، تتخللها عمليات دهم واعتقال واستدعاءات للتحقيق لدى أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية.
