القرعة الرسمية غداً.. مليون و206 آلاف دولار جوائز بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات

MENAFN - Al-Bayan) تتجه أنظار عشاق كرة المضرب، غداً السبت، نحو العاصمة الإماراتية أبوظبي، مع انطلاقة النسخة الرابعة من بطولة أبوظبي المفتوحة للتنس للسيدات ((فئة 500 نقطة))، وينظمها مجلس أبوظبي الرياضي في الفترة من 31 يناير إلى 7 فبراير المقبل بمجمع التنس الدولي بمدينة زايد الرياضية.



ورسخت بطولة أبوظبي المفتوحة مكانتها على صعيد بطولات تنس السيدات المحترفات، بعد النجاح الكبير الذي شهدته النسخ الثلاث الماضية.



ومن أهم العوامل التي عكست نجاح البطولة على روزنامة بطولات التنس للسيدات، الارتفاع المستمر لجوائز البطولة المالية منذ بدايتها عام 2023، حيث يبلغ إجمالي جوائز نسخة 2026 مليوناً و206 آلاف دولار، علماً بأن جوائز النسخة الأولى كانت 780 ألف دولار، وارتفعت في النسخة الثانية عام 2024 إلى 900 ألف دولار، بينما بلغ إجمالي جوائز النسخة الثالثة في العام الماضي مليوناً و64 ألفاً و510 دولارات.



وتضم قائمة النسخة الرابعة للبطولة نخبة من لاعبات التنس من المصنفات الأوائل على مستوى العالم، في مقدمتهن الكازاخستانية يلينا ريباكينا المصنفة الخامسة عالمياً، والتي توجت بطولة ويمبلدون لعام 2022، كما بلغت نهائي بطولة أستراليا المفتوحة 2023، وحققت عدة ألقاب من فئتي 500 و1000، من بينها لقب نهائيات رابطة محترفات التنس 2025 في الرياض، بعد فوزها على المصنفة الأولى عالمياً آرينا سابالينكا.



كما تشارك في البطولة السويسرية بليندا بنشيتش، حاملة لقب العام الماضي والوحيدة التي أحرزت لقب البطولة مرتين، إذ تسعى للحفاظ على سجلها الخالي من الهزائم في أبوظبي، كونها اللاعبة الوحيدة التي لم تخسر أي مباراة في البطولة منذ إقامتها.



وتضم البطولة أيضاً، أسماء بارزة وهي الإسبانية باولا بادوسا المصنفة الثانية عالمياً سابقاً وبطلة إنديانا ويلز، والكندية الصاعدة فيكتوريا مبوكو، والتشيكيتان باربورا كريتشيكوفا، بطلة البطولات الكبرى في الفردي والزوجي، وماركيتا فوندروسوفا بطلة ويمبلدون 2023، إلى جانب الأمريكية إيما نافارو، والدنماركية كلارا تاوسون، والكندية ليلى فيرنانديز، وصيفة بطولة فرنسا المفتوحة 2023، وبطلة رولان غاروس السابقة يلينا أوستابينكو، والصينية تشينوين تشنغ، والأوكرانية دايانا ياستريمسكا، وبطلة أستراليا المفتوحة 2020 صوفيا كينن.



ومن المقرر أن تجرى، غداً، مراسم القرعة الرسمية للكشف عن مواجهات الدور الأول، إذ تبدأ اعتباراً من السبت، مواجهات التصفيات التأهيلية بين المصنفات الأقل.



ويفتتح الحدث يومه الأول بـ((يوم الأسرة))، حيث يتاح الدخول المجاني للجميع، في خطوة تعكس حرص البطولة على تقديم تجربة مجتمعية شاملة، تتيح للعائلات التعرف على أجواء البطولة والاستمتاع بالفعاليات الترفيهية المصاحبة، إلى جانب التواجد في موقع الحدث مع انطلاقة أسبوع التنس.