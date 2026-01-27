إسبانيا تتفوق على المغرب في سباق استضافة نهائي مونديال 2030

MENAFN - Al-Bayan) حسمت إسبانيا موقع المباراة النهائية لكأس العالم 2030، بعد تصريح رسمي أكد استضافة البلاد للنهائي ضمن النسخة، التي تقام بتنظيم مشترك مع المغرب والبرتغال، في إطار الاحتفال بمرور 100 عام على انطلاق البطولة العالمية.



وأعلن رفائيل لوزان، رئيس الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم، أن نهائي كأس العالم 2030 سيقام في إسبانيا، مؤكداً أن بلاده ستقود التنظيم في هذه النسخة دون تحديد الملعب الذي سيحتضن المباراة النهائية.

وتستضيف إسبانيا والبرتغال والمغرب منافسات كأس العالم 2030، في نسخة تقام بتنظيم مشترك بين أوروبا وأفريقيا، على أن تشهد إقامة مباريات افتتاحية في أمريكا الجنوبية بكل من أوروغواي والأرجنتين، احتفالاً بمرور 100 عام على انطلاق البطولة، باعتبار أن أول نهائي في تاريخ كأس العالم أقيم هناك.



وتنافست إسبانيا على استضافة النهائي عبر ملعبي ((سانتياغو برنابيو)) في مدريد، و((كامب نو)) في برشلونة، مقابل ملعب الحسن الثاني الكبير في بن سليمان قرب مدينة الدار البيضاء، قبل أن يحسم القرار لصالح الملف الإسباني.

وأوضح لوزان أن الثقة باستضافة النهائي كانت حاضرة منذ فترة، إلا أن الإعلان الأخير يعد أول تأكيد صريح لمكان إقامة المباراة النهائية داخل إسبانيا، مع ترك تحديد المدينة والملعب لمرحلة لاحقة.



وسبق لإسبانيا تنظيم كأس العالم مرة واحدة عام 1982، حين توج منتخب إيطاليا باللقب بعد الفوز في المباراة النهائية على ألمانيا بثلاثة أهداف مقابل هدف، في نسخة لا تزال حاضرة في ذاكرة الكرة العالمية.

وتستعد الدول الثلاث المستضيفة لاستكمال الترتيبات التنظيمية الخاصة بالمونديال، في انتظار قرارات لاحقة من الاتحاد الدولي لكرة القدم ((فيفا)) تتعلق بتوزيع المباريات وجدول البطولة، مع اقتراب العد التنازلي لانطلاق نسخة تاريخية من كأس العالم.