خطر البلاستيك على صحة الإنسان سيزداد بشكل حاد في السنوات المقبلة

أظهرت دراسة نُشرت اليوم الثلاثاء، في مجلة "ذي لانسيت بلانيتاري هيلث"، أنّ الخطر الذي يهدد صحة الإنسان نتيجة إنتاج البلاستيك واستخدامه والتخلص منه، سيزداد بشكل حاد خلال السنوات المقبلة إذا لم تُتخذ إجراءات لمواجهة هذه الأزمة العالمية.

وفي هذه الدراسة النموذجية، سعى باحثون بريطانيون وفرنسيون إلى دمج المراحل المختلفة لمسار البلاستيك الذي يمكن أن يضرّ بصحة الإنسان، بدءا من استخراج النفط والغاز المستخدمَين في تصنيعه، وصولا إلى التلوّث الناجم عن مخلفاته.

هذه الدراسة هي الأولى التي تقدّم تقديرا لعدد سنوات الحياة الصحية المفقودة المرتبطة بالمسار الكامل للبلاستيك. ولا تأخذ الدراسة في الحسبان مصادر الضرر المحتملة الأخرى، مثل الجزيئات البلاستيكية الدقيقة أو المواد الكيميائية التي قد تتسرب من عبوات الطعام.

وقالت ميغن ديني، المعدّة الرئيسية للدراسة والعضو في كلية لندن للصحة والطب الاستوائي، لوكالة فرانس برس "إنّ ذلك التقدير أقل بكثير من التأثير الكلي على صحة الإنسان".

ومع ذلك، قد يتضاعف عدد سنوات الحياة الصحية المفقودة بسبب البلاستيك عالميا، من 2,1 مليون سنة في العام 2016 إلى 4,5 ملايين سنة في العام 2040، إذا لم تحدث أي تغييرات، بحسب العلماء الذين استخدموا مؤشرا لتقدير عدد سنوات الحياة الصحية المفقودة بسبب الإعاقة أو الوفاة المبكرة.

وأشارت ديني كمثال إلى عبوة مياه بلاستيكية ودورة حياتها.

تبدأ عملية إنتاج البلاستيك باستخراج النفط والغاز، كما هو الحال مع أكثر من 90% من المواد البلاستيكية. بعد ذلك، تخضع هذه المواد الأحفورية لسلسلة من العمليات الكيميائية لتحويلها إلى بولي إيثيلين تيريفثالات، وهي المادة التي تُصنع منها العبوة. بمجرد تصنيعها، تُنقل العبوة إلى نقاط البيع. وبعد استخدامها، تُصبح من النفايات.

وأشارت العالمة إلى أنه رغم الجهود المرتبطة بإعادة التدوير، ينتهي معظم المواد البلاستيكية في مكبات النفايات حيث قد تستغرق قرونا لتتحلل، مطلقةً مواد كيميائية.

حتى في سيناريو يتمثل في تكثيف الجهود العالمية لمكافحة المخاطر الصحية للبلاستيك، كما أوردت الدراسة، لن تُحدث إعادة التدوير فرقا يُذكر. وأشارت ديني إلى أن النهج الأكثر فعالية هو تقليل كمية البلاستيك "غير الضروري" المُنتَج من البداية.

وحتى الآن، مُنيت محاولات إبرام معاهدة عالمية لمكافحة التلوث البلاستيكي بفشل ذريع في جولتين من المفاوضات عامي 2024 و2025، بسبب معارضة الدول المنتجة للنفط بشكل رئيسي.

وأكدت ميغان ديني أن في مواجهة هذه "الأزمة الصحية العالمية"، يُمكن للدول اتخاذ إجراءات على المستوى الوطني.

