إعلام إيراني: خامنئي ينتقل إلى ملجأ محصن تحت الأرض

خبرني - قالت مصادر إيرانية اليوم الأحد، إن المرشد الأعلى علي خامنئي انتقل إلى ملجأ محصن تحت الأرض في طهران، بعد ترجيح كبار المسؤولين العسكريين والأمنيين، تزايد خطر الهجوم الأمريكي المحتمل على إيران.

وُوصف الملجأ بموقع محصّن وبأنفاق مترابطة، وفق موقع "إيران انترناشيونال" المعارض.

ومن جهة أخرى، قال الموقع، إن مسعود خامنئي، نجل المرشد الأعلى الثالث، تولى إدارة شؤون مكتب المرشد اليومية، وأصبح قناة الاتصال الرئيسية مع السلطات التنفيذية في الحكومة.

ويُذكر أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن الخميس، أن "أسطولاً عسكرياً" أمريكياً ضخماً يتجه نحو الخليج، حيث يواصل الضغط على إيران رغم تقليله أخيراً من احتمال شن ضربات عسكرية.

وتراجع ترامب في الاسبوع الماضي عن تهديده بضرب إيران رداً على القمع الدامي للاحتجاجات المناهضة للحكومة، مبرراً خطوته بوقف طهران إعدام المتظاهرين. لكنه عاد الخميس ليؤكد استمرار الاستعدادات العسكرية.