زورق القوة البحرية فيلكا وسفينة الإنزال السفار يشاركان في تمرين سلام الخليج1 في السعودية

2026-01-18 07:05:28
(MENAFN- Al-Anbaa)

توجه زورق القوة البحرية (فيلكا) وسفينة الإنزال (السفار) والوحدات البحرية الخاصة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة بالتمرين الثنائي المختلط (سلام الخليج1) مع البحرية الملكية السعودية (الأسطول الشرقي) المقام حتى 25 الجاري.

وقال الجيش الكويتي في بيان صحافي إن مشاركة القوة البحرية الكويتية في التمرين تأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين وتطوير القدرات البحرية وتبادل الخبرات في المجال البحري بما يسهم في رفع كفاءة منتسبيها.

MENAFN18012026000130011022ID1110615453

