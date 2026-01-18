زورق القوة البحرية فيلكا وسفينة الإنزال السفار يشاركان في تمرين سلام الخليج1 في السعودية

زورق القوة البحرية فيلكا وسفينة الإنزال السفار يشاركان في تمرين سلام الخليج1 في السعودية
توجه زورق القوة البحرية (فيلكا) وسفينة الإنزال (السفار) والوحدات البحرية الخاصة إلى المملكة العربية السعودية الشقيقة للمشاركة بالتمرين الثنائي المختلط (سلام الخليج1) مع البحرية الملكية السعودية (الأسطول الشرقي) المقام حتى 25 الجاري.
وقال الجيش الكويتي في بيان صحافي إن مشاركة القوة البحرية الكويتية في التمرين تأتي في إطار تعزيز التعاون العسكري المشترك بين البلدين الشقيقين وتطوير القدرات البحرية وتبادل الخبرات في المجال البحري بما يسهم في رفع كفاءة منتسبيها.
