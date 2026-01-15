من بينها الأردن ومصر والمغرب.. الولايات المتحدة تجمّد إجراءات تأشيرات الهجرة من 75 دولة

MENAFN - Palestine News Network ) واشنطن -PNN- في خطوة تُعيد إنتاج سياسات الإقصاء تحت غطاء اقتصادي، أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية تعليق معالجة تأشيرات الهجرة لمواطني 75 دولة، في مقدّمتها عدد كبير من الدول العربية، بينها مصر والأردن ولبنان والعراق والسودان وسوريا واليمن وليبيا والمغرب وتونس، بحجة أن رعاياها قد يعتمدون على المساعدات العامة داخل الولايات المتحدة.

القرار، الذي تقوده إدارة الرئيس دونالد ترامب ووزير خارجيته ماركو روبيو، يدخل حيّز التنفيذ في 21 يناير/ كانون الثاني الجاري، ويُعدّ امتدادًا لسلسلة قيود سابقة استهدفت الهجرة والسفر، مع تشديد مفهوم ((العبء العام)) ليصبح أداة سياسية أكثر منه معيارًا قانونيًا. ورغم أن التعليق لا يشمل التأشيرات غير المهاجرة (السياحة والأعمال)، فإن الرسالة السياسية واضحة: تشديد الخناق على الهجرة القادمة من الجنوب العالمي، وعلى رأسه العالم العربي.

وقالت الوزارة إن الإجراء يهدف إلى ((منع إساءة استخدام نظام الهجرة))، في خطاب يتجاهل واقع أن قوانين الهجرة الأمريكية كانت أصلًا تُلزم طالبي الإقامة الدائمة بإثبات الاستقلال المالي. الجديد هنا هو توسيع نطاق الاشتباه والتحميل المسبق للمسؤولية على المتقدّمين، مع مطالبتهم بإثباتات مالية إضافية، وإخضاعهم لتقييمات أوسع تشمل العمر والصحة والتعليم واللغة وحتى أي استخدام سابق للمساعدات.

وترافق القرار مع تعميم إلى السفارات والقنصليات يطالب بتشديد فحص طالبي التأشيرات غير المهاجرة أيضًا، بذريعة مكافحة ((الاحتيال)) في برامج المساعدات العامة، ما يفتح الباب أمام قرارات تقديرية قد تزيد من التمييز وتقييد السفر، خصوصًا من دول عربية تعاني أصلًا من نزاعات أو أزمات اقتصادية.

ويرى مراقبون أن هذه السياسة، بدل أن تعالج ثغرات إدارية، تعمّق وصم دول بأكملها وتحمّل مواطنيها افتراضات جماعية، في وقت تستعدّ فيه الولايات المتحدة لاستضافة أحداث عالمية كبرى وتحتاج إلى انفتاح أكبر لا إلى مزيد من الإغلاق.

وأكد مسؤول أمريكي أن القائمة الكاملة للدول ستشمل: أفغانستان، ألبانيا، الجزائر، أنتيغوا وبربودا، أرمينيا، أذربيجان، جزر الباهاماس، بنغلاديش، بربادوس، بيلاروس، بليز، بوتان، البوسنة، البرازيل، بورما، كمبوديا، الكاميرون، الرأس الأخضر، كولومبيا، ساحل العاج، كوبا، جمهورية الكونغو الديمقراطية، دومينيكا، مصر، إريتريا، إثيوبيا، فيجي، غامبيا، جورجيا، غانا، غرينادا، غواتيمالا، غينيا، هايتي، إيران، العراق، جامايكا، الأردن، كازاخستان، كوسوفو، الكويت، قيرغيزستان، لاوس، لبنان، ليبيريا، ليبيا، مقدونيا، مولدوفا، منغوليا، مونتينيغرو، المغرب، نيبال، نيكاراغوا، نيجيريا، باكستان، جمهورية الكونغو، روسيا، رواندا، سانت كيتس ونيفيس، سانت لوسيا، سانت فنسنت والغرينادين، السنغال، سيراليون، الصومال، جنوب السودان، السودان، سوريا، تنزانيا، تايلاند، توغو، تونس، أوغندا، أوروغواي، أوزبكستان واليمن.

وقالت النائبة براميلا جايابال تعليقًا على القرار:“يستخدم ترامب مرة أخرى الأكاذيب والعنصرية وكراهية الأجانب لمنع مجموعات كاملة من الناس من القدوم والمساهمة في هذا البلد”.

وتأتي الخطوة بينما تسعى الإدارة لتوسيع تعريف من يُعتبر“عبئًا عامًا”، أي الأشخاص المرجّح أن يستخدموا المساعدات العامة. وقد ركز البيت الأبيض سابقًا على استخدام المهاجرين، خصوصًا الصوماليين، للبرامج العامة بعد فضيحة احتيال في مينيسوتا، رغم أن دراسة لمؤسسة كاتو أظهرت أن المهاجرين يستخدمون 21% أقل من المساعدات مقارنة بالأمريكيين المولودين في البلاد.

كما أثار الإعلان انتقادات بسبب توقيته، إذ يأتي قبل أشهر قليلة من استضافة الولايات المتحدة لكأس العالم لكرة القدم، فيما يأتي 15 من الفرق المؤهلة للبطولة من الدول المتأثرة بالقرار الجديد.

وقد حذّرت السفارات الأمريكية في هايتي وإيران من قيود التأشيرات على مواقعها الرسمية، بينما قال مسؤول في وزارة الخارجية لصحيفة بوليتيكو إن التعليق لن يؤثر مباشرة على معالجة تأشيرات السياحة، لكن الأشخاص من الدول الخاضعة لقيود ترامب الأخرى قد يواجهون صعوبات.