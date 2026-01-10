غامبيا: إحباط محاولة 780 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة الابحار نحو أوروبا

403
غامبيا: إحباط محاولة 780 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة الابحار نحو أوروبا
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية في غامبيا اليوم السبت إحباط محاولة أكثر من 780 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة الإبحار السري من سواحل البلاد نحو أوروبا حيث تم اعتراض القارب الذي كان يقلهم في عرض البحر.
وأوضحت الوزارة في بيان أن غامبيا تتابع بقلق بالغ الارتفاع السريع في عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا مستخدمين أراضيها كنقطة انطلاق.
وقال المتحدث باسم إدارة الهجرة في غامبيا سيمون لو في تصريحات إعلامية إن "توقيف هؤلاء المهاجرين تم من خلال 3 عمليات في مناطق مختلفة من البلاد" مضيفا أن "من بين الأشخاص الذين تم توقيفهم ثم الإفراج عنهم بكفالة 233 سنغاليا و197 غامبيا و176 غينيا و148 ماليا".
وقد بدأت هذه العمليات في الثالث من يناير الجاري عقب تسجيل وفاة ما لا يقل عن 31 مهاجرا غير شرعي وفقدان عدد آخر إثر غرق زورق قبالة سواحل غامبيا كان يحاول الوصول إلى أوروبا.
وأثار غرق القارب الذي أبحر مساء 31 ديسمبر 2025 وكان يقل أكثر من 200 شخص صدمة كبيرة في البلاد حيث يحاول العديد من المهاجرين غير الشرعيين الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة حالات غرق أو اختفاء لقوارب هجرة غير نظامية قبالة السواحل الغامبية. (النهاية)
