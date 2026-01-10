  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
غامبيا: إحباط محاولة 780 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة الابحار نحو أوروبا

2026-01-10 11:14:53
(MENAFN- Kuwait News Agency (KUNA)) الجزائر - 10 - 1 (كونا) -- أعلنت وزارة الداخلية في غامبيا اليوم السبت إحباط محاولة أكثر من 780 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة الإبحار السري من سواحل البلاد نحو أوروبا حيث تم اعتراض القارب الذي كان يقلهم في عرض البحر.
وأوضحت الوزارة في بيان أن غامبيا تتابع بقلق بالغ الارتفاع السريع في عدد الأشخاص الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا بحرا مستخدمين أراضيها كنقطة انطلاق.
وقال المتحدث باسم إدارة الهجرة في غامبيا سيمون لو في تصريحات إعلامية إن "توقيف هؤلاء المهاجرين تم من خلال 3 عمليات في مناطق مختلفة من البلاد" مضيفا أن "من بين الأشخاص الذين تم توقيفهم ثم الإفراج عنهم بكفالة 233 سنغاليا و197 غامبيا و176 غينيا و148 ماليا".
وقد بدأت هذه العمليات في الثالث من يناير الجاري عقب تسجيل وفاة ما لا يقل عن 31 مهاجرا غير شرعي وفقدان عدد آخر إثر غرق زورق قبالة سواحل غامبيا كان يحاول الوصول إلى أوروبا.
وأثار غرق القارب الذي أبحر مساء 31 ديسمبر 2025 وكان يقل أكثر من 200 شخص صدمة كبيرة في البلاد حيث يحاول العديد من المهاجرين غير الشرعيين الوصول إلى جزر الكناري الإسبانية عبر طرق محفوفة بالمخاطر.
وشهدت الأسابيع الأخيرة عدة حالات غرق أو اختفاء لقوارب هجرة غير نظامية قبالة السواحل الغامبية. (النهاية)

