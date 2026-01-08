سامسونج تكشف عن The Freestyle+ قبل انطلاق CES 2026، مستعرضة شاشة متنقلة أكثر ذكاءً مدعومة بالذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت شركة سامسونج الكترونيكس عن الإطلاق العالمي لجهاز The Freestyle+، وهو أحدث جهاز عرض متنقل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، صُمّم لتقديم تجربة ترفيهية أكثر مرونة وتخصيصًا عبر مجموعة واسعة من المساحات.



وقد كُشف عن The Freestyle+ قبل معرض CES 2026 في لاس فيغاس، ليبني على التصميم المميز للإصدار الأصلي من The Freestyle، مع تقديم قدرات ذكاء اصطناعي أكثر تطورًا، وسطوع أعلى، وميزات ترفيهية متنوعة، ما يتيح للمستخدمين الاستمتاع بالمحتوى بحرية أكبر وبأقل قدر من التدخل في الإعدادات وتعديلها.



وفي تعليق له على هذا الشأن، قال النائب الرئيس التنفيذي لرئيس لقسم الشاشات المرئية في شركة سامسونج الكترونيكس، هون لي: "يعكس The Freestyle+ رؤية سامسونج في ابتكار شاشات تتكيّف بشكل طبيعي مع أسلوب حياة المستخدمين وتنقّلهم بين المساحات. ومن خلال الجمع بين سهولة الحمل الحقيقية والذكاء الاصطناعي الذي يحسّن بيئة المشاهدة والمحتوى نفسه، يسهّل The Freestyle+ الاستمتاع بتجربة عالية الجودة ومتسقة أينما كنت."

ذكاء اصطناعي أكثر ذكاءً يتيح لك التوجيه والمشاهدة فورًا



في قلب The Freestyle+ تأتي ميزة AI OptiScreen، وهي ميزة سامسونج لتحسين الشاشة بالذكاء الاصطناعي، التي تقوم تلقائيًا بضبط الصورة لتناسب المساحات المختلفة، ليتمكّن المستخدم من التحديد والتثبيت والبدء في المشاهدة فورًا.



تتضمن AI OptiScreen مجموعة من الميزات الذكية المصممة لتحسين الصورة تلقائيًا عبر أسطح وبيئات متعددة، ومنها:



3D Auto Keystone تصحيح تلقائي للتشويش حتى عند العرض على أسطح غير مستوية أو غير مسطّحة، مثل الزوايا أو الستائر أو الجدران المائلة.



Real-time Focus ضبط مستمر للتركيز أثناء تحريك جهاز العرض أو تدويره، للحفاظ على صور واضحة وثابتة دون تشويش أو ضبابية.



Screen Fit ضبط تلقائي للصورة لتتوافق مع مساحة الشاشة عند استخدامها مع ملحق شاشة عرض متوافق.



Wall Calibration تحليل لون أو نمط سطح العرض وتقليل التشويش البصري للحصول على مشاهدة أكثر وضوحًا.



ويتعزّز هذا الأداء الذكي عبر Vision AI Companion، منصة سامسونج المخصّصة بالذكاء الاصطناعي للشاشات، والتي تدمج Bixby المطوّر مع خدمات ذكاء اصطناعي من شركاء عالميين، لتقديم تفاعل أكثر طبيعية وسلاسة مع المحتوى المعروض.

سهل الحمل، ومصمّم للمشاهدة اليومية



صُمّم The Freestyle+ مع التركيز على سهولة الحمل، حيث يتميز بهيكل أسطواني مدمج يسهل نقله بين الغرف أو اصطحابه أثناء التنقّل. وبسطوع يصل إلى 430 لومن ISO، يقدّم الجهاز ما يقارب ضعف سطوع الجيل السابق، ما يساعد على عرض المحتوى بوضوح وجاذبية في بيئات المعيشة اليومية.

ويتيح The Freestyle+ للمستخدمين حرية التنقّل به دون القلق بشأن ملاءمة المكان للعرض. كما يدعم تصميمه القابل للدوران بزاوية 180 درجة العرض على أي زاوية تقريبًا بما في ذلك الجدران والأرضيات والأسقف من دون الحاجة إلى حوامل أو ملحقات إضافية، ما يوفّر إعدادات مشاهدة مرنة تتكيّف طبيعيًا مع الغرف المختلفة ولحظات اليوم المتنوعة.



ترفيه أثناء التنقّل مع صوت غامر



صُمّم The Freestyle+ ليواكب اللحظات خارج غرفة المعيشة، مقدّمًا الترفيه أينما كنت من دون الاعتماد على أجهزة خارجية أو إعدادات ثابتة. ويتيح الوصول المدمج إلى Samsung TV Plus وشركاء خدمات البث المعتمدين، بالإضافة إلى Samsung Gaming Hub، للمستخدمين البث واللعب واستكشاف المحتوى مباشرة من جهاز العرض دون الحاجة إلى أجهزة إضافية.



وعلى صعيد الصوت، يقدّم The Freestyle+ تجربة صوتية غامرة تملأ المكان عبر مكبّر الصوت المدمج بزاوية 360 درجة، والمضبوط لإنتاج صوت أغنى وأكثر امتلاءً ضمن تصميم مدمج. كما تتيح تقنية Q-Symphony مزامنة جهاز العرض مع مكبّرات الصوت المتوافقة من سامسونج، لتوفير تجربة صوتية أكثر تناغمًا وعمقًا أينما تم استخدامه.



ستستعرض سامسونج الكترونيكس جهاز The Freestyle+ خلال معرض CES 2026، الذي يُقام في لاس فيغاس خلال الفترة من 6 إلى 9 كانون الثاني، مع خطة إطلاق عالمي تدريجي خلال النصف الأول من العام.