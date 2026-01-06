سعود بن صقر يستقبل وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأمريكية

MENAFN - Al-Bayan) استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة، في قصر سموه بمدينة صقر بن محمد، أمس، وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأمريكية، بحضور الشيخ سلطان سعود القاسمي، مؤسس مؤسسة بارجيل للفنون، وعضو مجلس أمناء الجامعة الأمريكية في الشارق.

، والدكتور طارق مسعود، أستاذ مؤسسة فورد للديمقراطية والحكم في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وعدد من أساتذة وطلاب الجامعة. وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث حول أهمية تعزيز التبادل الأكاديمي والمعرفي في مد جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية، والاستفادة من الخبرات المتقدمة.