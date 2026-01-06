سعود بن صقر يستقبل وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأمريكية

سعود بن صقر يستقبل وفداً من كلية كينيدي بجامعة هارفارد الأمريكية
، والدكتور طارق مسعود، أستاذ مؤسسة فورد للديمقراطية والحكم في كلية جون إف كينيدي للإدارة الحكومية بجامعة هارفارد، وعدد من أساتذة وطلاب الجامعة. وتبادل سموه مع الوفد الأحاديث حول أهمية تعزيز التبادل الأكاديمي والمعرفي في مد جسور التعاون بين المؤسسات التعليمية، والاستفادة من الخبرات المتقدمة.
إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.
CommentsNo comment