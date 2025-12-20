أجواء باردة نسبيًا في اغلب المناطق حتى الثلاثاء

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 كانون الأول (بترا)- ترتفع اليوم السبت، درجات الحرارة قليلاً، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات مختلفة، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

وتحذر ادارة الأرصاد الجوية في تقريرها من، احتمال تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب الضباب في ساعات الصباح الباكر فوق المرتفعات الجبلية، ومن خطر تشكل الصقيع في ساعات الليل المتأخرة فوق المرتفعات الجبلية العالية وأجزاء من البادية.

وبحسب التقرير، يبقى الطقس يوم غدٍ الأحد، باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور عض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

اما الاثنين، يطرأ ارتفاع طفيف على درجات الحرارة، مع بقاء الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات عالية، وتكون الرياح جنوبية شرقية معتدلة السرعة.

ويطرأ الثلاثاء، انخفاض قليل على درجات الحرارة، ويكون الطقس باردا نسبيًا في أغلب المناطق، ولطيف الحرارة في الأغوار والبحر الميت والعقبة، مع ظهور بعض الغيوم على ارتفاعات منخفضة، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة لسرعة.

وتتراوح درجات الحرارة العظمى والصغرى في شرق عمان اليوم بين 16 - 10 درجات مئوية، وفي غرب عمان 14 - 8، وفي المرتفعات الشمالية 12 - 5، وفي مرتفعات الشراة 11 - 3، وفي مناطق البادية 18 - 4، وفي مناطق السهول 17 - 9، وفي الأغوار الشمالية 21 - 11، وفي الأغوار الجنوبية 23 - 13، وفي البحر الميت 22 - 11، وفي خليج العقبة 22 - 12 درجة مئوية.

