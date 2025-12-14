كوريا الجنوبية تتجه نحو تطبيق إطار تنظيمي للذكاء الاصطناعي

MENAFN - Al-Bayan) ذكرت مصادر صناعية في كوريا الجنوبية اليوم، أن من المقرر أن يدخل قانون إطار عمل الذكاء الاصطناعي حيز التنفيذ في 22 يناير المقبل، والذي يدعو إلى إنشاء لجنة وطنية للذكاء الاصطناعي، ووضع خطة أساسية لهذه التقنية مدتها 3 سنوات، وفرض متطلبات السلامة والشفافية، بما في ذلك التزامات الإفصاح عن بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي.

وقالت وكالة "يونهاب" الكورية إن كوريا الجنوبية ستصبح، في حال تنفيذ القانون كما هو مخطط له، أول دولة في العالم تطبق إطارا تنظيميا شاملا للذكاء الاصطناعي.

وتهدف هذه الخطوة إلى تعزيز السلامة والشفافية في هذا القطاع سريع النمو، غير أنها تثير في الوقت ذاته مخاوف واسعة لدى الشركات الناشئة ودوائر الصناعة من أن تؤدي القواعد الصارمة إلى إبطاء وتيرة الابتكار وزيادة الأعباء التنظيمية على الشركات الصغيرة.

وكان الاتحاد الأوروبي أول من أقر تشريعات متعلقة بالذكاء الاصطناعي، لكنه يخطط لتطبيق معظم قواعده اعتبارا من أغسطس، مع توقع تأجيل بعض البنود حتى عام 2027؛ وسط الضغوط المتزايدة من الشركات واحتدام المنافسة العالمية.

وقال مسؤول من جمعية شركات الإنترنت الكورية: "قد لا يكون لدى الشركات الوقت الكافي للاستعداد للقواعد الجديدة؛ إذ من المتوقع أن يتم الانتهاء من مرسوم التنفيذ قبل وقت قصير من دخول القانون حيز التنفيذ بسبب المتطلبات الإجرائية".

وأظهر استطلاع أجراه موقع تحالف الشركات الناشئة في كوريا، أن 98% من 101 شركة ناشئة محلية تعمل في مجال الذكاء الاصطناعي قالت إنها لم تنشئ بعد نظاما للاستجابة للامتثال للقانون الجديد.

وقال 48.5% من بين المشاركين في الاستطلاع، إنهم ليسوا على دراية بالقانون وغير مستعدين، بينما قال 48.5% آخرون إنهم على دراية به ولكنهم غير مستعدين.

وقال مسؤول آخر في الصناعة: "إذا تم الحفاظ على الجدول الزمني الحالي للتنفيذ، فقد تضطر بعض الشركات إلى تغيير خدماتها أو تعليقها فجأة بعد 22 يناير".

وأضاف: "إذا كانت اللوائح صارمة للغاية، فستكون لدى الشركات حوافز أقوى لإطلاق خدماتها في الخارج بدلا من الداخل".

وأشار مراقبو الصناعة في كوريا الجنوبية إلى أن مثل هذا الضغط التنظيمي يعتبر أحد الأسباب التي تدفع عددا متزايدا من الشركات الناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي في كوريا الجنوبية إلى التفكير في اليابان، التي تبنت نهجا في الحوكمة أكثر لينا وطوعية.

وقالوا إن القواعد الإلزامية لوضع العلامات المائية، التي تتطلب وضع علامات على المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، تثير القلق بوجه خاص؛ على الرغم من الحاجة إلى الحد من التزييف العميق والأشكال الأخرى من سوء الاستخدام.

وقال مسؤول في إحدى شركات محتوى الذكاء الاصطناعي: "حتى المحتوى الذي تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي غالبا ما يتطلب مئات الأشخاص للعمل على تحسين الجودة، ولكن المستهلكين قد يبتعدون بمجرد وضع علامة "تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي" عليه".

وأضاف أن هناك غموض في متطلبات وضع العلامات، ولا أعتقد أن آراء أولئك الذين يفهمون تماما صناعة إنشاء المحتوى وغيرهم من الخبراء المعنيين قد روعيت بالكامل.