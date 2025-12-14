فوضى المدرجات تنصف رونالدو بعد تجربة ميسي في الهند

MENAFN - Al-Bayan) أعادت الفوضى التي رافقت زيارة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي إلى الهند فتح ملف السلامة والتنظيم في الفعاليات الجماهيرية الكبرى، لتضع قرار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو بعدم السفر إلى هناك سابقًا في سياقه الحقيقي، بعد أن بدت المخاوف الأمنية أكثر واقعية مما صورت وقتها.

ومنح المشهد الذي شهده ملعب ((سولت ليك)) في مدينة كولكاتا، وما تبعه من اضطرابات داخل المدرجات، قراءة مختلفة لغياب رونالدو عن رحلة النصر إلى الهند، بعدما ظهر أن القلق من الانفلات الجماهيري لم يكن مبالغًا فيه، بل مرتبطًا بطبيعة الشعبية الجارفة لنجوم الصف الأول.

وجاءت زيارة ميسي ضمن جولة شملت عدة مدن هندية للمشاركة في فعاليات رياضية وخيرية، دون خوض مباراة رسمية، إلا أن الظهور الرمزي للنجم الأرجنتيني تحول سريعًا إلى حالة من الفوضى، بعدما خرجت السيطرة عن المنظمين داخل الملعب.

وأشارت تقارير إعلامية هندية إلى اقتلاع بعض المقاعد وإلقائها داخل أرضية الملعب ومضمار ألعاب القوى، وسط حالة من الغضب الجماهيري بسبب قصر مدة الظهور وعدم تمكن عدد كبير من الحضور من مشاهدة ميسي عن قرب، رغم ارتفاع أسعار التذاكر.

ومع انتشار صور الاضطراب على نطاق واسع، عاد إلى الواجهة موقف رونالدو قبل مواجهة النصر ونادي غوا في دوري أبطال آسيا 2، أكتوبر الماضي، حين فضل الجهاز الفني إراحته وعدم السفر، وكانت شرطة غوا قد تحدثت آنذاك عن استعدادات أمنية استثنائية تحسبًا لقدوم النجم البرتغالي، قبل أن يحسم غيابه، ما فتح باب التأويلات بين أسباب فنية وأخرى أمنية.

وبدت تجربة ميسي وكأنها تصادق على خيار الحذر، مؤكدة أن التعامل مع النجوم العالميين في بعض الوجهات الجماهيرية يتطلب حسابات دقيقة، في ظل الشعبية الهائلة التي قد تتحول من شغف إلى فوضى في لحظات.