علي بن تميم: "أيام العربية" يجسد حرص الإمارات على تعزيز حضور "لغة الضاد"

MENAFN - Al-Bayan) يتبنى مركز أبوظبي للغة العربية رؤية مستقبلية تُرسخ دور مهرجان ((أيام العربية)) حدثاً سنوياً مستداماً، وتُوسع برامجه، وتُعزز شراكاته الدولية. وينطلق المهرجان بدورته الثالثة، من 13 حتى 15 ديسمبر الجاري في منارة السعديات، تحت شعار ((جونا عربي)). وقد تُوج المركز بجائزة الشيخ محمد بن راشد للغة العربية في دورتها التاسعة، ضمن محور الثقافة والفكر ومجتمع المعرفة، عبر مهرجانه ((أيام العربية))، الذي اعتبر أفضل مبادرة لتعزيز ثقافة القراءة ومجتمع المعرفة.

رؤية وتمكين

وأكد الدكتور علي بن تميم، رئيس مركز أبوظبي للغة العربية، أن مهرجان ((أيام العربية)) يعكس بجلاء رؤية دولة الإمارات، في تمكين اللغة العربية محلياً وعالمياً، كونه منصة شاملة تحتفي بالأصالة العربية، وتواكب التطورات المعاصرة، مشيراً إلى أن المهرجان يجسد التزام الدولة بتوسيع استخدام العربية في جميع مجالات الفكر والثقافة والابتكار، مشيراً إلى أن المهرجان يسهم في إعادة تموضع العربية لغةً حية وقادرة على المنافسة عالمياً، إذ يعكس الهوية الثقافية لدولة الإمارات.

وأوضح أن سر جاذبية المهرجان يكمن في تنوّع برامجه التي تجمع بين الأدب والفن والأنشطة التفاعلية للأطفال، وتسهم في تعزيز الهوية العربية لدى الجمهور الشاب، لافتاً إلى أنه وسيلة فاعلة لترسيخ الثقافة والهوية العربية لدى الأجيال الصاعدة، وأن الأنشطة التفاعلية، إلى جانب العروض الأدبية والفنية، تتيح للشباب تجربة اللغة بطريقة ماتعة وتفاعلية، ما يعزز شعورهم بالفخر والانتماء.

وقال بن تميم: ((هذه التجربة الحية تنمي الإبداع لدى الشباب، وتربطهم بتاريخ اللغة وتراثها بأساليب عصرية، ما يحول العربية من أداة تقليدية إلى تجربة معرفية غامرة عبر ورش عمل ومعارض وفعاليات فنية، تُكسب الشباب فهماً عميقاً للثقافة العربية، ليصبح جزءاً من عملية إحياء التراث، ما يضمن استدامة اللغة، وتعزيز مكانتها)).

وعن العناصر الابتكارية التي جعلت ((أيام العربية)) نموذجاً رائداً على المستوى العالمي، بيّن أن تميز المهرجان ينبع من قدرته على المزج بين الأصالة والابتكار، فهو يقدم برامج رقمية تفاعلية، وورش عمل تعليمية، ومبادرات تربط الذكاء الاصطناعي بالتراث العربي، مضيفاً: ((في مشهدية نابضة بالحياة، ينظم المهرجان جلسات حكايات ((حول موقدة النار))، بحيث تجمع الحضور في أجواء مشبعة بالألفة لتبادل القصص والأفكار، ويشارك في هذه الجلسات شعراء ورواة ومثقفون يقدمون تجاربهم وحكاياتهم وقراءات أدبية تعكس الذاكرة والهوية واللغة، لتجسد بذلك العودة إلى أصل الحكاية العربية الشفوية، حيث تنتقل القيم والمعاني عبر السمع والوجدان وليس النص فقط.

قصائد وألحان

ولفت إلى أن العروض الموسيقية في المهرجان تقدم الفن العربي برؤية معاصرة تمزج بين القصائد والألحان الكلاسيكية والحديثة وأساليب الأداء المبتكرة بمشاركة فنانين شباب، إلى جانب أسماء بارزة، ما يخلق حواراً فنياً بين الأجيال، ويبرز مرونة اللغة العربية وقدرتها على التعبير الحديث، لتمنح الزوار تجربة فنية غامرة وحية، منوهاً بأن المرونة والابتكار في التصميم والتنفيذ جعلا مهرجان ((أيام العربية)) نموذجاً عالمياً يقتدى، وأن فوزه بجائزة محمد بن راشد للغة العربية تتويج يؤكد تأثيره الثقافي والابتكاري على المستويين الإقليمي والعالمي.

وتحدث رئيس مركز أبوظبي للغة العربية عن موازنة المهرجان بين الحفاظ على التراث الثقافي وإدماج الابتكار في استخدام اللغة العربية في ظل التطورات التكنولوجية والذكاء الاصطناعي.

وأكد أن المهرجان يقدم اللغة العربية بصورة حية ومبتكرة، من خلال دمج الأدب والفنون والأنشطة التفاعلية والرقمية، ما يعزز الصورة الحقيقية للغة العربية بوصفها لغة حية مرنة تقوم في جوهرها على الإبداع والابتكار، وقادرة على التعبير عن الفكر الحديث، مشيراً إلى أن ورش العمل والمعارض الرقمية تشجع الشباب على الإبداع والابتكار، وتتيح المجال للبحث العلمي والثقافي باللغة العربية والنموذج الرقمي، ما يعزز مكانة العربية في ميادين المعرفة والإعلام والفنون، وبالتالي، يصبح المهرجان منصة لإعادة تعريف اللغة، مع إبراز دورها مكوناً ثقافياً معرفياً قادراً على المنافسة العالمية.

وعن الاستراتيجيات التي يتبعها المهرجان لجذب جمهور دولي، وضمان تفاعلهم مع المحتوى الثقافي العربي، مع وجود أكثر من 400 مليون ناطق بالعربية حول العالم، قال علي بن تميم: ((يركز المهرجان على تعزيز التفاعل الرقمي والمحتوى متعدد اللغات، إضافة إلى شراكات مع مؤسسات ثقافية دولية، واستضافة كتاب وفنانين من مختلف أنحاء العالم. كما يوفر تجارب تعليمية وترفيهية تجمع بين الثقافة والتكنولوجيا)).

وكشف عن ملامح الرؤية المستقبلية الطموحة لمهرجان ((أيام العربية))، التي تتجلى في أن يصبح موعداً سنوياً ثابتاً ينتظره الجميع، ومنصة تجمع الإبداع العربي بروح شبابية متجددة.