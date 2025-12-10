Dreamfolks تُسرّع نموها العالمي؛ تستحوذ على حصة الأغلبية في شركة Easy To Travel في دبي

MENAFN - AETOSWire) (BUSINESS WIRE )-- أعلنت شركة DreamFolks Services Limited، أكبر شركة متخصصة في تجارب السفر وأسلوب الحياة في الهند، عن استحواذها على حصة 60% في شركة Easy to Travel ‏(ETT)، وهي منصة توزيع خدمات المطارات التي تتخذ من دبي مقرًا لها وتتمتع بحضور عالمي قوي.يعمل هذا الاستثمار الاستراتيجي على تسريع توسع DreamFolks في الأسواق الدولية وتعزيز رؤيتها لبناء نظام بيئي سلس ومتكامل عالميًا للتنقل.

تمتلك Easy to Travel واحدة من أوسع الشبكات المساعدة للمطارات في جميع أنحاء العالم، والتي تغطي 120 دولة، وأكثر من 500 مطار، وأكثر من 1,200 نقطة اتصال للخدمة. وتشمل خدماتها: الدخول إلى صالات المطار، والمسار السريع للتفتيش، وخدمة الاستقبال والمرافقة، والانتقال بالسيارات الكهربائية المكشوفة، ورعاية حالات التأخير، وخدمات شرائح eSIM العالمية للإنترنت. من خلال شراكات عميقة تشمل المواقع الإلكترونية لحجز السفر (OTAs)، وأنظمة التوزيع العالمية (GDSs)، والخطوط الجوية، والبنوك، وشركات التقنية المالية، ووكالات السفر، والأسواق التجارية الإلكترونية، تُمكِّن الشركة من توزيع خدمات المطار المتميزة على نطاق واسع لمختلف شرائح العملاء.

بالاستفادة من إرث الريادة في مجال تكنولوجيا السفر، يستحوذ هذا الاستحواذ على خبرة Alexej Boiko وOleksii Tkachenko، المؤسسين المشاركين لشركة ETT. بصفتهما أصحاب الرؤية وراء ETS International، وهي مجموعة ألمانية راسخة لتكنولوجيا السفر تتمتع بإرث 24 عامًا، فإن Boiko وTkachenko يجلبان جذورًا أوروبية عميقة وسجلًا حافلًا في إدارة حلول السفر لآلاف من الشركاء في قطاع الأعمال. وتضمن قيادتهم أن DreamFolks لا تستحوذ على منصة فحسب، بل تستوعب أيضًا أكثر من عقدين من الخبرة في الصناعة.

يعزز هذا الاستحواذ بشكل كبير من قدرات DreamFolks العالمية. من خلال دمج شبكة ETT الدولية وبنيتها التكنولوجية المتقدمة -التي تشمل التوزيع القائم على واجهات البرمجة (API)، والحلول المتنقلة، وأدوات العلامة البيضاء- عززت DreamFolks بنيتها التحتية للتسليم الرقمي. ويساهم إضافة قاعدة استراتيجية في دبي، التي تعد مركزًا تجاريًا عالميًا رئيسيًا، في تعزيز مكانة الشركة لتوسيع حضورها في الأسواق الدولية.

وتعليقًا على عملية الاستحواذ، قالت السيدة Liberatha Kallat، رئيسة مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة DreamFolks: "يمثل هذا الاستحواذ علامة فارقة في رحلة النمو العالمي لشركة DreamFolks. تجلب ETT معها شبكة دولية راسخة ومنصة توزيع قوية تعتمد على التكنولوجيا. ومع ذلك، فإن هذه الشراكة تتعلق بأكثر من مجرد التكنولوجيا؛ فنحن نرث إرثًا من الثقة وشبكة عميقة من الشركاء بناها المؤسسون على مدى عقدين من الزمن. وتكمل نقاط القوة هذه بقوة قدراتنا الخاصة وتعزز رؤيتنا طويلة الأجل لبناء منصة تجربة عالمية حقيقية. وبفضل تواجدنا في دبي وقنوات التوزيع المتنوعة، أصبحنا في وضع أفضل بكثير لتقديم تجارب متسقة وسلسة ومتميزة لشركائنا في المؤسسات وعملائنا في جميع أنحاء العالم".

وأضاف Alexej Boiko، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Easy to Travel: "إن الانضمام إلى DreamFolks يشكل فصلاً جديدًا ومثيرًا بالنسبة لنا. لقد أمضينا سنوات في بناء شبكة عالمية واسعة ومنصة توزيع قابلة للتطوير تعتمد على التكنولوجيا ومتجذرة في الموثوقية والابتكار. توفر قيادة DreamFolks وهيمنتها على السوق البيئة المثالية لتسريع المرحلة التالية من النمو. من خلال الجمع بين تراثنا الأوروبي في مجال تكنولوجيا السفر مع النطاق التشغيلي لشركة DreamFolks، نحن مستعدون لتقديم تجربة سفر أكثر اتصالًا وتكاملًا عالميًا".

وقال Oleksii Tkachenko، المؤسس المشارك لشركة Easy to Travel: "لطالما كانت مهمتنا الارتقاء بعالم السفر المريح عبر القنوات الرقمية. يتيح لنا التعاون مع DreamFolks نشر حلولنا التي تركز على واجهة برمجة التطبيقات (API) ومنتجاتنا الفريدة، مثل Delay Care، لجمهور أوسع بكثير. تُمكّننا هذه الشراكة من وضع معيار جديد لكيفية توزيع خدمات المطارات واستهلاكها عالميًا".

يخلق هذا التوافق الاستراتيجي أساسًا قويًا للتوسع التعاوني ويفتح فرصًا مشتركة كبيرة لكلا المنظمتين، مما يعزز استراتيجية DreamFolks طويلة الأجل لتقديم تجارب سفر ونمط حياة موحدة مدفوعة بالتكنولوجيا في جميع أنحاء العالم.

تفتح الصفقة أوجه تآزر كبيرة. وستستفيد DreamFolks من العلاقات الراسخة التي تتمتع بها ETT مع كبار اللاعبين في الصناعة، والتي تشمل الشراكات مع كيانات مثل Amadeus وSabre وشركات النقل الكبرى مثل Emirates وTurkish Airlines لتوسيع مخزونها.

حول DreamFolks Services Limited: تُعد DreamFolks -الشركة الرائدة في الهند لتجارب السفر ونمط الحياة- مزودًا للوصول إلى خدمات مثل عضوية النوادي الحصرية، صالات المطارات العالمية، صالات الانتظار في محطات القطارات، ودروس الجولف، وخدمة الاستقبال والمرافقة، والنقل للمطارات، والمنتجعات الصحية، والطعام والشراب، وشرائح اتصال السفر، وخدمات التجميل، ومطاعم الطرق السريعة. وتوفر DreamFolks تلك الخدمات عبر منصتها التكنولوجية المملوكة التي تمكن عملاءها من البنوك وشبكات البطاقات والخطوط الجوية ومواقع حجز السفر والمؤسسات من تصميم عروض مخصصة لمستهلكيهم النهائيين. تم إدراج الشركة في سبتمبر 2022 في بورصة بومباي (BSE) وبورصة الهند الوطنية (NSE)، وتمتد بصمتها العالمية إلى أكثر من 3000 نقطة خدمة في أكثر من 100 دولة. لمزيد من التفاصيل، يرجى زيارة:

حول Easy to Travel: تتمثل مهمة Easy to Travel في تحسين تجارب السفر وتوفير راحة السفر للمسافرين من خلال قنوات المبيعات الرقمية. وباعتبارها منصة رائدة لتوزيع خدمات المطارات، تم تصميم الشركة لتعزيز راحة المسافرين في جميع أنحاء العالم. صُممت حلول ETT خصوصًا لمحترفي تجارة السفر والشركات بمختلف أنواعها.

توفر المنصة واجهة برمجة تطبيقات متعددة الاستخدامات، مما يسمح للشركات بدمج خدمات المطارات بسلاسة في مواقعها الإلكترونية ومنصاتها الرقمية، مما يتيح تجربة مخصصة وذات علامة تجارية لعملائها. بالإضافة إلى ذلك، تم تصميم بوابة الوكيل خصوصًا لوكالات السفر غير المتصلة بالإنترنت، مما يوفر واجهة سهلة الاستخدام لحجز خدمات المطار. بالنسبة للشركات التي تبحث عن خيار سهل وجاهز للاستخدام، فإن الحل التجاري للمستهلك مُعد للإدماج المباشر في مواقع الويب أو التطبيقات المحمولة، مما يوفر للمسافرين طريقة مباشرة للوصول إلى مرافق المطارات. ومن خلال هذه الحلول الرقمية المبتكرة، تلتزم Easy to Travel برفع مستوى الراحة والرفاهية في صناعة السفر.

