معهد BIBF ومجموعة بورصة لندن للأوراق المالية ينظّمان «حوار التمويل الإسلامي 2025»
(MENAFN- BIBF Leading Excellence ) المنامة - 7 ديسمبر 2025: نظّم معهد البحرين للدراسات المصرفية والمالية (BIBF)، بالتعاون مع مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية (LSEG)، فعالية «حوار التمويل الإسلامي 2025» في مقر المعهد بخليج البحرين، وذلك بمشاركة أكثر من 100 من القيادات وصنّاع القرار والمصرفيين الإسلاميين وخبراء أسواق المال، لاستكشاف التوجّه المستقبلي لصناعة التمويل الإسلامي على المستوى العالمي.
وشمل البرنامج ثلاث جلسات حوارية متخصصة بمشاركة نخبة من الخبراء الإقليميين والدوليين، حيث تناولت الجلسة الأولى اتجاهات الصيرفة الإسلامية العالمية وآفاق الصناعة، بمشاركة كلٍّ من الدكتور جارمو كوتيلاين - مستشار اقتصادي في تمكين؛ حمّاد حسن - رئيس الصيرفة الإسلامية والعضو المنتدب لمجموعة بنك ABC؛ وحمزة باوزير بمنصب الأمين العام للمجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية (سيبافي)، وأدار الجلسة مصطفى عادل - رئيس قسم التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن.
وشارك في الجلسة الثانية بعنوان "الخزينة الذكية: الابتكار والسيولة والتمويل في التمويل الإسلامي" كل من بسام العلي - نائب الرئيس التنفيذي للمجموعة للخزينة والاستثمار في بيت التمويل الكويتي؛ حسين عبدالحق - رئيس الخزينة والأسواق المالية في بنك السلام؛ وحسين البنا، رئيس الخزينة في بنك البحرين الإسلامي؛ وياسر السعد - رئيس الخزينة والاستثمار في بنك البركة الإسلامي، وأدارت الجلسة شيماء حسن - مديرة أولى في مجموعة بورصة لندن.
واختُتمت الفعالية بالجلسة الثالثة التي سلّطت الضوء على تطورات أسواق المال الإسلامية ودور الصكوك كأداة استراتيجية، بمشاركة نادية زبيري - رئيس أسواق الدين في بنك ABC؛ حامد الهاشمي - رئيس الخزينة في ممتلكات؛ وميساء الحداد - رئيس الخزينة في بنك الخليج الدولي؛ وسامح باقر - خبير الأسواق المالية؛ وأدار الجلسة الدكتور رضوان ملك، رئيس مركز التمويل الإسلامي في معهدBIBF .
وبهذه المناسبة، صرّح الدكتور أحمد الشيخ، الرئيس التنفيذي لمعهد BIBF قائلاً: "يأتي تنظيم هذا الحوار في إطار التزام مملكة البحرين بدعم الابتكار وتطوير الكفاءات في قطاع التمويل الإسلامي. فقد رسّخت المملكة مكانتها كمركز عالمي رائد بفضل بيئة تنظيمية متقدمة وكوادر بشرية مؤهلة. ويمثل هذا الحوار منصة مهمة لتعزيز التفكير الاستشرافي وتطوير حلول مالية متوافقة مع الشريعة تدعم النمو المستدام للقطاع على مستوى المنطقة."
من جانبه، قال السيد مصطفى عادل، رئيس التمويل الإسلامي في مجموعة بورصة لندن للأوراق المالية: "شهد التمويل الإسلامي تحولاً جوهرياً من صناعة ناشئة إلى منظومة مالية متكاملة تسهم اليوم في الابتكار والاستدامة على مستوى العالم. ومع اقتراب الأصول الإسلامية من حاجز عشرة تريليونات دولار، وتزايد أهمية الصكوك كأداة تمويلية عالمية، فإن الزخم الحالي يؤكد ثقة المستثمرين وقدرة الصناعة على التكيّف مع متغيرات الأسواق. وتعد هذه الحوارات ضرورية لرسم ملامح المرحلة المقبلة من تطور الصناعة."
