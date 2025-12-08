  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
وزيرة الخارجية البريطانية تزور واشنطن للقاء نظيرها الأميركي

2025-12-08 01:06:57
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلنت وزيرة الخارجية البريطانية إيفيت كوبر أنها ستلتقي بنظيرها الأميركي ماركو روبيو في واشنطن الاثنين، في ظل جهود دبلوماسية مكثفة لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
وهذه الزيارة هي الأولى لكوبر إلى العاصمة الأميركية منذ توليها منصبها في أيلول، في الوقت الذي يستضيف فيه رئيس الوزراء كير ستارمر في لندن رؤساء أوكرانيا وفرنسا وألمانيا.
وتأتي اجتماعات الاثنين في أعقاب أيام من المحادثات الأسبوع الماضي بين مسؤولين أوكرانيين وأميركيين في ميامي لمناقشة مقترح أميركي لإنهاء حرب أوكرانيا التي تعدّ الأكثر دموية في أوروبا منذ ثمانية عقود.
وأكد بيان للخارجية البريطانية عن زيارة كوبر إلى واشنطن، أن "المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستؤكدان التزامهما بالتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا".

