استشهاد فلسطيني وإصابة آخر برصاص الاحتلال الاسرائيلي شرق قلقيلية

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- استشهد فلسطيني وأصيب آخر بجروح حرجة، صباح اليوم الاثنين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة عزون شرق مدينة قلقيلية شمال الضفة الغربية المحتلة.



وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان، بأن جنود الاحتلال المتمركزين عند المدخل الرئيسي (الشمالي) لبلدة عزون أطلقوا الرصاص الحي صوب مركبة كانت تسير بمحاذاة شارع قلقيلية– نابلس، ما أدى لاستشهاد الشاب مؤمن نضال أبو رياش (19عاما) من سكان مدينة قلقيلية، وإصابة آخر بجروح خطيرة.



وعقب إطلاق النار على المركبة، أغلقت قوات الاحتلال البوابة الحديدية المقامة عند المدخل الرئيسي لقرية النبي إلياس شرق قلقيلية المؤدي إلى بلدة عزون وعرقلت حركة تنقل المواطنين الفلسطينيين ، بينما انتشر الجنود عند مدخل "عزبة الطبيب" المجاورة.