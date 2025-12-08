  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
التنفيذ القضائي : هؤلاء قد يتعرضون لإجراءات قانونية

التنفيذ القضائي : هؤلاء قد يتعرضون لإجراءات قانونية

2025-12-08 01:06:56
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام أن الكفيل يُعد طرفاً أساسياً في العقد، وليس مجرد ضمانة شكلية، مشيرة إلى أن الكفيل قد يخضع لإجراءات قانونية تشمل الحجز أو التنفيذ في حال تخلّف المكفول عن السداد.


ودعت الإدارة المواطنين إلى توخّي الدقة والحذر قبل التوقيع على أي كفالة، مؤكدة أن الوعي المسبق يجنبهم الوقوع في إجراءات قانونية لاحقة.

MENAFN08122025000208011052ID1110449925

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث