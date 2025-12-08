التنفيذ القضائي : هؤلاء قد يتعرضون لإجراءات قانونية

403
التنفيذ القضائي : هؤلاء قد يتعرضون لإجراءات قانونية
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- مجدي الباطية - أكدت إدارة التنفيذ القضائي في مديرية الأمن العام أن الكفيل يُعد طرفاً أساسياً في العقد، وليس مجرد ضمانة شكلية، مشيرة إلى أن الكفيل قد يخضع لإجراءات قانونية تشمل الحجز أو التنفيذ في حال تخلّف المكفول عن السداد.
ودعت الإدارة المواطنين إلى توخّي الدقة والحذر قبل التوقيع على أي كفالة، مؤكدة أن الوعي المسبق يجنبهم الوقوع في إجراءات قانونية لاحقة.
