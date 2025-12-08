  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
الأزمة تتصاعد.. ليفربول يطالب محمد صلاح باعتذار علني

2025-12-08 01:05:34
أكدت تقارير إعلامية تفاقم الأزمة داخل نادي ليفربول بعد التصريحات المفاجئة التي أدلى بها محمد صلاح عقب مباراة ليدز، والتي قال فيها إن النادي "ألقاه تحت الحافلة" وإن علاقته بالمدرب آرني سلوت "غير موجودة".

ذكرت صحيفة ديلي ميل ووسائل إعلام بريطانية أن هذه التصريحات أحدثت غضبًا واسعًا داخل الإدارة، حيث تُصرّ دوائر القرار في النادي على ضرورة أن يقدم اللاعب اعتذارًا علنيًا عمّا قاله، بينما لا يزال القرار النهائي بشأن مشاركته في دوري أبطال أوروبا غير محسوم.

وأوضحت: "يواجه ليفربول الإثنين موقفًا معقدًا، إذ لم تُحدد الإدارة بعد ما إذا كان محمد صلاح سيسافر مع بعثة الفريق إلى إيطاليا لمواجهة إنتر ميلان على ملعب سان سيرو، أم سيتم استبعاده كنوع من العقوبة، في ظل حالة التوتر المتصاعدة منذ تصريحات اللاعب التي أكد فيها أنه يشعر بعدم التقدير وأن هناك من يريد رحيله".

وأضافت: "شوهد صلاح داخل مقر تدريبات النادي في مجمع أكسا، بينما يستعد الفريق لحصته التدريبية المقررة قبل السفر إلى إيطاليا، ورغم ذلك، يبقى الغموض مسيطرًا على موقفه من مواجهة إنتر، وعلى مشاركته المحتملة في مباراة برايتون التي ألمح إلى أنها قد تكون الأخيرة له بقميص ليفربول".

وأكملت: "تُدرك إدارة النادي أن الأزمة الحالية غير مسبوقة، خاصة أنها تأتي في توقيت حساس بعد تراجع أداء الفريق في الدوري ودوري الأبطال، مما يجعل قرارات الساعات المقبلة حاسمة في مستقبل العلاقة بين ليفربول ومحمد صلاح".

