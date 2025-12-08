خطوة ثورية في ريال مدريد.. زيدان قد يجمع بين قيادة الملكي وفرنسا

كشفت تقارير صحافية أن إدارة ريال مدريد باتت منفتحة على منح زين الدين زيدان صلاحيات واسعة في حال عودته إلى تدريب الفريق، تصل إلى حد منحه حرية الجمع بين منصبه المحتمل في النادي وبين الإشراف على المنتخب الفرنسي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي الملكي.

ذكر حساب RMadrid actu أن هذه المعطيات تأتي في وقت تعيش فيه الإدارة حالة من القلق بعد الخسارة الأخيرة أمام سيلتا فيغو بهدفين دون رد في الدوري الإسباني، وهي النتيجة التي زادت من سوء موقف تشابي ألونسو الذي يتعرض لضغوط متزايدة منذ أسابيع.

الخسارة أمام سيلتا جاءت لتؤكد تراجع المستوى الفني للفريق في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات داخل النادي وخارجه حول قدرة ألونسو على قيادة التشكيلة في المرحلة المقبلة، وباتت الإدارة مطالبة بحسم موقفها سريعاً، خصوصاً بعد أن بات الفريق يبتعد تدريجياً عن صدارة الترتيب، ما جعل خيارات التغيير أكثر واقعية من أي وقت مضى.

وتشير المصادر إلى أن زين الدين زيدان، الذي يحظى بعلاقة مميزة مع إدارة النادي وجماهيره، لا يزال الاسم المفضل داخل أروقة سانتياغو برنابيو، خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى شخصية مدربة تملك خبرة التعامل مع الضغوط وقدرة على إعادة بناء الهوية الفنية بسرعة. وتؤكد التقارير أن ريال مدريد مستعد لفتح الباب أمامه بشروط استثنائية، بما في ذلك منحه حرية الجمع بين تدريب النادي والمنتخب الفرنسي في حال توليه المهمة.

وشددت وسائل إعلام إسبانية على أنه في ظل هذه المستجدات، يبدو أن مستقبل تشابي ألونسو بات معلقاً بنتائج الفترة القليلة المقبلة، إذ يدرك الجميع أن استمرار نزيف النقاط قد يدفع الإدارة إلى اتخاذ قرار سريع بإجراء تغيير جذري قبل دخول الفريق في مرحلة الحسم.