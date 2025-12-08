خطوة ثورية في ريال مدريد.. زيدان قد يجمع بين قيادة الملكي وفرنسا
كشفت تقارير صحافية أن إدارة ريال مدريد باتت منفتحة على منح زين الدين زيدان صلاحيات واسعة في حال عودته إلى تدريب الفريق، تصل إلى حد منحه حرية الجمع بين منصبه المحتمل في النادي وبين الإشراف على المنتخب الفرنسي، وهو أمر غير مسبوق في تاريخ النادي الملكي.
ذكر حساب RMadrid actu أن هذه المعطيات تأتي في وقت تعيش فيه الإدارة حالة من القلق بعد الخسارة الأخيرة أمام سيلتا فيغو بهدفين دون رد في الدوري الإسباني، وهي النتيجة التي زادت من سوء موقف تشابي ألونسو الذي يتعرض لضغوط متزايدة منذ أسابيع.
الخسارة أمام سيلتا جاءت لتؤكد تراجع المستوى الفني للفريق في الآونة الأخيرة، وسط تساؤلات داخل النادي وخارجه حول قدرة ألونسو على قيادة التشكيلة في المرحلة المقبلة، وباتت الإدارة مطالبة بحسم موقفها سريعاً، خصوصاً بعد أن بات الفريق يبتعد تدريجياً عن صدارة الترتيب، ما جعل خيارات التغيير أكثر واقعية من أي وقت مضى.
وتشير المصادر إلى أن زين الدين زيدان، الذي يحظى بعلاقة مميزة مع إدارة النادي وجماهيره، لا يزال الاسم المفضل داخل أروقة سانتياغو برنابيو، خصوصاً في ظل حاجة الفريق إلى شخصية مدربة تملك خبرة التعامل مع الضغوط وقدرة على إعادة بناء الهوية الفنية بسرعة. وتؤكد التقارير أن ريال مدريد مستعد لفتح الباب أمامه بشروط استثنائية، بما في ذلك منحه حرية الجمع بين تدريب النادي والمنتخب الفرنسي في حال توليه المهمة.
وشددت وسائل إعلام إسبانية على أنه في ظل هذه المستجدات، يبدو أن مستقبل تشابي ألونسو بات معلقاً بنتائج الفترة القليلة المقبلة، إذ يدرك الجميع أن استمرار نزيف النقاط قد يدفع الإدارة إلى اتخاذ قرار سريع بإجراء تغيير جذري قبل دخول الفريق في مرحلة الحسم.
