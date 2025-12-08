صحيفة مصرية: الأهلي قريب من صفقة النعيمات

أكدت تقارير إعلامية أنه يترقب مسؤولو النادي الأهلي موافقة الدنماركي ييس توروب، المدير الفني للفريق، على التعاقد مع الأردني يزن النعيمات، مهاجم العربي القطري ومنتخب الأردن، من أجل تدعيم مركز رأس الحربة في صفوف الفريق، قبل بدء مفاوضات رسمية مع نجم النشامى تمهيداً لضمه في يناير (كانون الثاني) المقبل.

ذكرت صحيفة اليوم السابع المصرية أن يزن النعيمات قدم مستويات مميزة مع منتخب الأردن خلال مشاركته في كأس العرب، وسيخوض المباراة المقبلة مع "النشامى" أمام منتخب مصر في الجولة الثالثة من البطولة، في الوقت الذي يحظى فيه باهتمام كبير من جانب حامل لقب الدوري المصري.

وأوضحت: "يدرس مسؤولو الأهلي إمكانية التعاقد مع يزن النعيمات عبر تفعيل الشرط الجزائي في عقده مع العربي القطري، والذي يبلغ مليون ونصف المليون دولار، من خلال سداد قيمته في الاتحاد القطري لكرة القدم للحصول على خدمات اللاعب".

وكشفت تقارير صحافية أردنية عن رغبة النادي الأهلي في التعاقد مع يزن النعيمات خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، لتعزيز القوة الهجومية للفريق.

وقالت صحيفة الرأي الأردنية إن إدارة الأهلي كلفت عضو مجلس الإدارة ومسؤول ملف كرة القدم سيد عبدالحفيظ بفتح قنوات التفاوض مع اللاعب الشهر المقبل خلال فترة القيد.

ولفتت الصحيفة إلى أن الأهلي جاهز لدفع قيمة الشرط الجزائي لنادي العربي القطري، في خطوة تعكس رغبة النادي الأكثر تتويجاً بدوري أبطال أفريقيا في ضم الموهبة الأردنية صاحب الـ 26 عاماً، خصوصاً في ظل جدول المباريات المزدحم الذي ينتظر الفريق تحت قيادة المدرب توروب.

وأشارت الصحيفة إلى أن بريق النعيمات سطع بشكل لافت العام الماضي، بعدما قاد منتخب الأردن لوصافة كأس آسيا في الدوحة، ودخول اسمه ضمن قائمة المرشحين للأفضل في القارة، قبل أن يساهم بفاعلية في تأهل "النشامى" إلى نهائيات كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، ويواصل تألقه مؤخراً في بطولة كأس العرب في الدوحة.