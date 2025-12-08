داء الكلب يضرب قاعدة عسكرية إسرائيلية

خبرني - قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن عشرات الجنود في لواء "شومرون" بدأوا في تلقي علاج ضد "داء الكلب"، بعد أن تبنوا وعالجوا "كلاب صغيرة" خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يتضح في نهاية الأسبوع أن الكلاب مصابة بداء الكلب وماتت بسببه.

وبحسب "معاريف"، نظراً لكون داء الكلب مرضاً فتاكاً يهاجم الجهاز العصبي المركزي ولا يمكن للمصاب به النجاة، فقد حددت وزارة الصحة 27 شخصاً كانوا على اتصال بالكلاب، وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بالفعل في علاج 20 جندياً كانوا على اتصال مباشر بالكلاب.

بيان وتحقيق للجيش الإسرائيلي

وفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي: "خلال نهاية الأسبوع الماضي، تم توجيه حوالي 20 جندياً في مقر لواء شومرون إلى مكاتب الصحة والمستشفيات بسبب اتصالهم بكلب مصاب بداء الكلب، جميع الجنود الذين كانوا على اتصال بالكلب خضعوا للفحص وتم تطعيمهم حسب الحاجة، ومن المتوقع أن يصل عدد إضافي من الجنود إلى مكاتب الصحة للحصول على استشارة إضافية اليوم، ووفقاً للتوجيهات، يتم إرسال كل جندي يتعامل مع حيوان في مقر اللواء للفحص، سيتم إجراء توعية في الوحدة إلى جانب إجراء تحقيق كامل".

ويكشف التحقيق العسكري في الحادث أن "جرو" أحضرته جندية إلى القاعدة من ميدان قريب، قام الجنود برعايته لعدة أيام حتى عُثر عليه ميتاً.