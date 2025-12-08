داء الكلب يضرب قاعدة عسكرية إسرائيلية

داء الكلب يضرب قاعدة عسكرية إسرائيلية
خبرني - قالت صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، إن عشرات الجنود في لواء "شومرون" بدأوا في تلقي علاج ضد "داء الكلب"، بعد أن تبنوا وعالجوا "كلاب صغيرة" خلال الأيام الأخيرة، قبل أن يتضح في نهاية الأسبوع أن الكلاب مصابة بداء الكلب وماتت بسببه.
وبحسب "معاريف"، نظراً لكون داء الكلب مرضاً فتاكاً يهاجم الجهاز العصبي المركزي ولا يمكن للمصاب به النجاة، فقد حددت وزارة الصحة 27 شخصاً كانوا على اتصال بالكلاب، وقال الجيش الإسرائيلي إنه بدأ بالفعل في علاج 20 جندياً كانوا على اتصال مباشر بالكلاب.
بيان وتحقيق للجيش الإسرائيلي
وفقاً لبيان الجيش الإسرائيلي: "خلال نهاية الأسبوع الماضي، تم توجيه حوالي 20 جندياً في مقر لواء شومرون إلى مكاتب الصحة والمستشفيات بسبب اتصالهم بكلب مصاب بداء الكلب، جميع الجنود الذين كانوا على اتصال بالكلب خضعوا للفحص وتم تطعيمهم حسب الحاجة، ومن المتوقع أن يصل عدد إضافي من الجنود إلى مكاتب الصحة للحصول على استشارة إضافية اليوم، ووفقاً للتوجيهات، يتم إرسال كل جندي يتعامل مع حيوان في مقر اللواء للفحص، سيتم إجراء توعية في الوحدة إلى جانب إجراء تحقيق كامل".
ويكشف التحقيق العسكري في الحادث أن "جرو" أحضرته جندية إلى القاعدة من ميدان قريب، قام الجنود برعايته لعدة أيام حتى عُثر عليه ميتاً.
