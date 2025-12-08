  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
امريكا      اوروبا      عرب      اسيا      افريقيا   
قمة تقنيات الموارد البشرية بالسعودية تعزز الابتكار الإنساني في سوق بقيمة 576.8 مليون دولار

قمة تقنيات الموارد البشرية بالسعودية تعزز الابتكار الإنساني في سوق بقيمة 576.8 مليون دولار

2025-12-08 01:01:15
(MENAFN- EIN Presswire) EINPresswire / --
الرياض، المملكة العربية السعودية: يواصل سوق تقنيات الموارد البشرية في المملكة نموه بوتيرة متسارعة، حيث من المتوقع أن يرتفع من 576.8 مليون دولار في عام 2024 إلى 1,029.10 مليون دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.7%، مدفوعاً بأجندة التحول الرقمي للمملكة عبر قطاعات الحكومة، البنوك، الرعاية الصحية، التعليم، العقارات وغيرها.

وقد تعزّز هذا الزخم بفضل منظومة الابتكار المزدهرة، التي تضم أكثر من 1,600 شركة ناشئة تقنية، بالإضافة إلى استثمارات رأس مال جريء بلغت 412 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مع توجه المؤسسات نحو حلول الموارد البشرية المعتمدة على السحابة والتطبيقات المحمولة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التوظيف والرواتب والتعلم والامتثال ومشاركة الموظفين.

وفي هذا السياق، اجتمع كبار قادة الموارد البشرية وصناع السياسات ومزودو التكنولوجيا في الدورة التاسعة من قمة تقنيات الموارد البشرية في السعودية هذا الشهر لمناقشة الحاجة الملحة إلى بناء أماكن عمل مرنة تتمحور حول الإنسان.
وأكد المشاركون أن قيمة القمة تكمن في دورها كمنصة تجمع مختلف القطاعات. حيث شدد ستين هورثولم، نائب الرئيس للموارد والثقافة لمنطقة SSEA وCIS وMEA في شركة فيليب موريس العالمية، والذي شارك متحدثاً خلال الحدث، على أهمية التعلم التعاوني.

وقال هورثولم:
"وتيرة التغيير في منطقتنا مذهلة، والسعودية اليوم واحدة من أكثر البيئات ديناميكية للتحول." وأضاف:
"عندما نتبادل الخبرات مع صناع السياسة والتكنولوجيا، نوسع فهمنا ونولد أفكاراً جديدة. الحوار هو دائماً النتيجة الأكثر قيمة: أن نسمع ما يفعله الآخرون، نشارك ما نتعلمه، ونكتشف كيف يمكن أن نتقدم أسرع معاً."
وبالنظر إلى عام 2026، أشار هورثولم إلى أبرز الاتجاهات التي ستحدد مستقبل تقنيات الموارد البشرية، وأبرزها ارتفاع الطلب على مسارات تعلم شخصية للموظفين وتطور الذكاء الاصطناعي كأداة تمكّن القادة من التركيز على الإنسان بدلاً من العمليات.

وأوضح:
"القيمة الحقيقية لتقنيات الموارد البشرية لن تُقاس بالكفاءة فقط، بل بقدرتها على مساعدة المؤسسات على التعلم والتطور والاستجابة للتغيير."
وأشار إلى أن هذا التطور يتطلب نمطاً جديداً من القيادة:
"القيادة أصبحت أقل توجيهاً وأكثر تمكيناً. في السياق الرقمي لا أحد يملك جميع الإجابات؛ المهم هو خلق بيئة تشجع الناس على الاستكشاف وطرح الأسئلة ومواصلة التعلم. عندما يُظهر القادة انفتاحاً على التعلم، يشعر الفريق بالدعم لفعل الشيء نفسه."

من جانبها، أكدت شركة QnA International، الجهة المنظمة للقمة، على أهمية التنوع في المشاركات. وقال سيده إن سي، مدير في الشركة:
"عكس مؤتمر هذا العام طموح المملكة الجريء ليس فقط نحو التحول الرقمي، بل نحو جعل مستقبل العمل أكثر إنسانية."
وأضاف:

"تساهم مشاركة المؤسسات العالمية في إثراء النقاش ودفع الحوار إلى الأمام مع تسارع رحلة التحول في المملكة."
وقد سلّط الحدث الضوء على قناعة متنامية في السعودية: أن التقدم المستدام يرتبط بشكل وثيق بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الشراكات بين الإنسان والتكنولوجيا.

MENAFN08122025003118003196ID1110449870

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Date

Category

Comments

No comment

Tags

Label

آخر الأخبار

البحث