قمة تقنيات الموارد البشرية بالسعودية تعزز الابتكار الإنساني في سوق بقيمة 576.8 مليون دولار

قمة تقنيات الموارد البشرية بالسعودية تعزز الابتكار الإنساني في سوق بقيمة 576.8 مليون دولار
الرياض، المملكة العربية السعودية: يواصل سوق تقنيات الموارد البشرية في المملكة نموه بوتيرة متسارعة، حيث من المتوقع أن يرتفع من 576.8 مليون دولار في عام 2024 إلى 1,029.10 مليون دولار بحلول عام 2031، بمعدل نمو سنوي مركب يبلغ 10.7%، مدفوعاً بأجندة التحول الرقمي للمملكة عبر قطاعات الحكومة، البنوك، الرعاية الصحية، التعليم، العقارات وغيرها.
وقد تعزّز هذا الزخم بفضل منظومة الابتكار المزدهرة، التي تضم أكثر من 1,600 شركة ناشئة تقنية، بالإضافة إلى استثمارات رأس مال جريء بلغت 412 مليون دولار خلال النصف الأول من عام 2024، مع توجه المؤسسات نحو حلول الموارد البشرية المعتمدة على السحابة والتطبيقات المحمولة وتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات التوظيف والرواتب والتعلم والامتثال ومشاركة الموظفين.
وفي هذا السياق، اجتمع كبار قادة الموارد البشرية وصناع السياسات ومزودو التكنولوجيا في الدورة التاسعة من قمة تقنيات الموارد البشرية في السعودية هذا الشهر لمناقشة الحاجة الملحة إلى بناء أماكن عمل مرنة تتمحور حول الإنسان.
وأكد المشاركون أن قيمة القمة تكمن في دورها كمنصة تجمع مختلف القطاعات. حيث شدد ستين هورثولم، نائب الرئيس للموارد والثقافة لمنطقة SSEA وCIS وMEA في شركة فيليب موريس العالمية، والذي شارك متحدثاً خلال الحدث، على أهمية التعلم التعاوني.
وقال هورثولم:
"وتيرة التغيير في منطقتنا مذهلة، والسعودية اليوم واحدة من أكثر البيئات ديناميكية للتحول." وأضاف:
"عندما نتبادل الخبرات مع صناع السياسة والتكنولوجيا، نوسع فهمنا ونولد أفكاراً جديدة. الحوار هو دائماً النتيجة الأكثر قيمة: أن نسمع ما يفعله الآخرون، نشارك ما نتعلمه، ونكتشف كيف يمكن أن نتقدم أسرع معاً."
وبالنظر إلى عام 2026، أشار هورثولم إلى أبرز الاتجاهات التي ستحدد مستقبل تقنيات الموارد البشرية، وأبرزها ارتفاع الطلب على مسارات تعلم شخصية للموظفين وتطور الذكاء الاصطناعي كأداة تمكّن القادة من التركيز على الإنسان بدلاً من العمليات.
وأوضح:
"القيمة الحقيقية لتقنيات الموارد البشرية لن تُقاس بالكفاءة فقط، بل بقدرتها على مساعدة المؤسسات على التعلم والتطور والاستجابة للتغيير."
وأشار إلى أن هذا التطور يتطلب نمطاً جديداً من القيادة:
"القيادة أصبحت أقل توجيهاً وأكثر تمكيناً. في السياق الرقمي لا أحد يملك جميع الإجابات؛ المهم هو خلق بيئة تشجع الناس على الاستكشاف وطرح الأسئلة ومواصلة التعلم. عندما يُظهر القادة انفتاحاً على التعلم، يشعر الفريق بالدعم لفعل الشيء نفسه."
من جانبها، أكدت شركة QnA International، الجهة المنظمة للقمة، على أهمية التنوع في المشاركات. وقال سيده إن سي، مدير في الشركة:
"عكس مؤتمر هذا العام طموح المملكة الجريء ليس فقط نحو التحول الرقمي، بل نحو جعل مستقبل العمل أكثر إنسانية."
وأضاف:
"تساهم مشاركة المؤسسات العالمية في إثراء النقاش ودفع الحوار إلى الأمام مع تسارع رحلة التحول في المملكة."
وقد سلّط الحدث الضوء على قناعة متنامية في السعودية: أن التقدم المستدام يرتبط بشكل وثيق بالاستثمار في رأس المال البشري وتعزيز الشراكات بين الإنسان والتكنولوجيا.
