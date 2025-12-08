  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
زلزال بقوة 5.8 درجات يهز ياكوتات في ألاسكا الأمريكية

2025-12-08 01:00:53
(MENAFN- Al-Bayan) ذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن زلزالا بلغت شدته 5.8 درجة هز ياكوتات في ولاية ألاسكا.

وقالت الهيئة إن الزلزال وقع على عمق خمسة كيلومترات.

