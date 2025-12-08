ترامب: زيلينسكي ليس مستعداً لقبول مقترح السلام الأمريكي

MENAFN - Al-Bayan) أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم أمس الأحد أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "ليس مستعدا" بعد للتوقيع على مقترح سلام صاغته الولايات المتحدة ويهدف إلى إنهاء الحرب الروسية الأوكرانية.

وانتقد ترامب زيلينسكي بعد أن أكمل المفاوضون الأمريكيون والأوكرانيون ثلاثة أيام من المحادثات أول أمس السبت بهدف محاولة تضييق الخلافات حول مقترح الإدارة الأمريكية. لكن في تبادل للحديث مع الصحفيين مساء الأحد، أشار ترامب إلى أن الزعيم الأوكراني يعرقل تقدم المحادثات.

وزعم ترامب في حديث مع الصحفيين قبل المشاركة في حفل تكريم مركز كينيدي: "أشعر بخيبة أمل بعض الشيء لأن الرئيس زيلينسكي لم يقرأ المقترح بعد، وهذا كان قبل بضع ساعات. "شعبه يحب ذلك، لكنه لا يحبه"".

وأضاف الرئيس: "أعتقد أن روسيا، على ما أظن، موافقة عليه، لكنني لست متأكدا من أن زيلينسكي موافق عليه. شعبه يحبه. لكنه ليس مستعدا".

ومن المؤكد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يعلن موافقته علنا على خطة البيت الأبيض. وفي الواقع، صرح بوتين الأسبوع الماضي بأن جوانب من مقترح ترامب غير قابلة للتنفيذ، رغم أن المسودة الأصلية كانت تميل بشدة لصالح موسكو.

وكانت علاقة ترامب مع زيلينسكي متقلبة منذ فوزه بولاية ثانية في البيت الأبيض، حيث أصر على أن الحرب هي إهدار لأموال دافعي الضرائب الأمريكيين. كما حث ترامب الأوكرانيين مرارا على التنازل عن أراض لروسيا لإنهاء صراع يقول إنه كلف الكثير من الأرواح، والذي يبلغ الآن ما يقرب من أربع سنوات.

وقال زيلينسكي يوم السبت إنه أجرى "مكالمة هاتفية جوهرية" مع المسؤولين الأمريكيين المشاركين في المحادثات مع وفد أوكراني في فلوريدا. وقال إنه تم تزويده بآخر المستجدات عبر الهاتف من قبل المسؤولين الأمريكيين والأوكرانيين المشاركين في المحادثات.

وكتب زيلينسكي على وسائل التواصل الاجتماعي: "أوكرانيا مصممة على مواصلة العمل بحسن نية مع الجانب الأمريكي لتحقيق السلام ".

وجاء انتقاد ترامب لزيلينسكي في الوقت الذي رحبت فيه روسيا يوم الأحد باستراتيجية الأمن القومي الجديدة لإدارة ترامب، في تصريحات للمتحدث باسم الكرملين نشرتها وكالة الأنباء الروسية تاس.

وقال دميتري بيسكوف إن الوثيقة الاستراتيجية المحدثة، التي توضح المصالح الأساسية للإدارة الأمريكية في السياسة الخارجية، تتماشى إلى حد كبير مع رؤية موسكو.