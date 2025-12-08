طوكيو تستدعي سفير بكين على خلفية تعرض طائراتها لتهديد صيني

MENAFN - Al-Bayan) أعلنت طوكيو استدعاء سفير بكين لديها بعد تهديد طائرات مقاتلة صينية لأخرى يابانية بتوجيه رادارات التحكم عليها، في ظل تدهور العلاقات بين البلدين عقب تصريحات لرئيسة الوزراء اليابانية بشأن تايوان.

وحذرت ساناي تاكايتشي الشهر الماضي من أن اليابان قد تتدخل عسكريا في حال هاجمت الصين تايوان، الجزيرة التي تتمتع بحكم ذاتي وتدعي بكين أنها تابعة لها ولا تستبعد الاستيلاء عليها بالقوة، ما أثار غضب المسؤولين الصينيين.

وقالت اليابان إن طائرات حربية صينية من طراز جاي-15 تابعة لحاملة الطائرات لياونينغ، أغلقت راداراتها مرتين على مقاتلات يابانية فوق المياه الدولية بالقرب من جزيرة أوكيناوا السبت، دون وقوع أي ضرر.

وإغلاق الرادار خاصية تسمح للطائرة المقاتلة بتحديد هدف معين ووضعه في مرمى نيرانها وتتبعه بشكل مستمر وتلقائي.

واعتبرت البحرية الصينية ان ادعاء طوكيو "يتعارض تماما مع الحقائق"، وطلبت منها "التوقف فورا عن التشهير وتشويه السمعة".

واستدعى نائب وزير الخارجية الياباني تاكيهيرو فوناكوشي السفير الصيني لدى طوكيو وو جيانغهاو الأحد وقدم له "احتجاجا قويا" على هذه التصرفات الخطيرة والمؤسفة، طالبا منه ضمان "عدم تكرارها".

وكانت تاكايتشي قد صرحت الأحد أن اليابان "سترد بهدوء وحزم"، مشيرة إلى أن قواتها "تراقب عن كثب تحركات الجيش الصيني في البحر والمجال الجوي المحيط ببلدنا".

وأعلنت وزارة الخارجية الصينية أنها رفضت الاحتجاج الياباني وقدمت احتجاجا مضادا، وفقا لوكالة أنباء شينخوا الرسمية.

ونقلت الوكالة عن متحدث باسم الخارجية الصينية قوله إن على اليابان أن توقف فورا تحركاتها "في مضايقة التدريبات العسكرية العادية للصين".

والأسبوع الماضي، حصلت احتكاك جديد بين سفن يابانية وصينية قرب جزر متنازع عليها وتديرها اليابان في بحر الصين الشرقي.

وباستثناء تجديد الحظر على واردات المأكولات البحرية اليابانية، فإن الصين امتنعت حتى الآن عن فرض تدابير اقتصادية أكثر جدية على اليابان باستثناء حض مواطنيها على عدم السفر إلى هناك.

لكن صحيفة يوميوري شيمبون ذكرت الأحد أن إجراءات حصول الشركات اليابانية على تصاريح تصدير صينية للمعادن النادرة، المكونات الرئيسية للهواتف الذكية والسيارات الكهربائية، تستغرق وقتا أطول من المعتاد.