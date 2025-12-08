كيف ساهمت نيجيريا في إنقاذ بنين من الانقلاب العسكري؟

MENAFN - Al-Bayan) أكدت نيجيريا أنها تدخلت عسكريا أمس الأحد في بنين بعد محاولة انقلاب قام بها مجموعة ضباط في الدولة المجاورة، وفق ما أكد بيان لمكتب الرئاسة النيجيرية.

وأفاد البيان أن الرئيس النيجيري بولا تينوبو وفي استجابة لطلبين من حكومة بنين، أمر "طائرات مقاتلة تابعة للقوات الجوية النيجيرية بدخول البلاد والسيطرة على المجال الجوي للمساعدة في إخراج المتآمرين الانقلابيين من التلفزيون الوطني ومعسكر أعادوا تجميع صفوفهم فيه".

وأعلنت حكومة بنين عن إحباطها محاولة انقلاب.

وقالت نيجيريا إن وزارة خارجية بنين طلبت "دعما جويا نيجيريا فوريا"، مشيرة إلى "الحاجة الملحة وخطورة الوضع"، بالإضافة إلى ضرورة حماية النظام الدستوري والمؤسسات الوطنية وأمن السكان.

كما طلبت بنين نشر مقاتلات نيجيرية داخل مجالها الجوي "لعمليات المراقبة والتدخل السريع بتنسيق تقوده بنين".

وطلبت أيضا نشر قوات برية نيجيرية "مخصصة للمهام التي وافقت عليها قيادة بنين لدعم حماية المؤسسات الدستورية واحتواء الجماعات المسلحة".

وأكد تينوبو أن قواته تصرفت في إطار بروتوكول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس" المتعلق بالديموقراطية والحكم الرشيد.

وأكد في بيانه أن بلاده ساعدت "بتحقيق الاستقرار في دولة مجاورة".

وكانت مجموعة "إيكواس" قد أعلنت في وقت سابق عن إرسال جنود من نيجيريا وسيراليون وساحل العاج وغانا إلى بنين للمساعدة في احتواء محاولة الانقلاب.