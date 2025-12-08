  |    سياسة       اقتصاد            نفط وطاقة      ترفيه          رياضة     
انكماش اقتصاد اليابان في الفترة من يوليو إلى سبتمبر

2025-12-08 01:00:52
(MENAFN- Al-Bayan) أفادت الحكومة اليابانية اليوم الاثنين بأن اقتصاد البلاد انكمش بمعدل سنوي قدره 3ر2% في الفترة من يوليو إلى سبتمبر، حيث تأثرت الصادرات بتأثير رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية كما انخفضت الاستثمارات العامة.

ويترجم الانخفاض في الناتج المحلي الإجمالي لليابان، أو القيمة الإجمالية لسلعها وخدماتها، إلى انخفاض فصلي بنسبة 6ر0%، ويمثل تعديلا مخفضا عن البيانات الأولية التي صدرت الشهر الماضي، والتي أظهرت انخفاضا قدره 8ر1% بمعدل سنوي، أو 4ر0% على أساس ربع سنوي، وفقا لمكتب مجلس الوزراء.

ويظهر المعدل السنوي ما كان سيحققه الاقتصاد إذا استمر المعدل نفسه لمدة عام.

وانخفضت الصادرات بنسبة 2ر1% في هذا الربع مقارنة بالربع السابق، دون تغيير عن الرقم الأولي، بينما انخفض الاستثمار السكني الخاص بنسبة 2ر8%، وهو أقل بقليل من الانخفاض البالغ 4ر9% الذي لوحظ في البيانات السابقة.

وفرض ترامب رسوما جمركية أعلى على الواردات من العديد من البلدان في وقت سابق من هذا العام.

ففي سبتمبر، خفضت الولايات المتحدة الرسوم الإضافية على جميع الواردات اليابانية تقريبا إلى 15% من خطة سابقة لرسوم جمركية بنسبة 25%. وتعتبر الرسوم الجمركية على السيارات ضربة خطيرة للاقتصاد الياباني. ووعدت اليابان باستثمار 550 مليار دولار في الولايات المتحدة، في خطوة توفيقية أعلن عنها خلال مفاوضات الرسوم الجمركية.

ويقول المحللون إن الانخفاض في الاستثمار السكني الخاص الذي لوحظ في الربع من يوليو إلى سبتمبر كان يرجع أساسا إلى مراجعات قانون البناء في اليابان التي تسببت في انخفاض حاد في عمليات البدء بالبناء من وقت سابق من هذا العام.

