إدارة السير: عطل فني يصيب إشارة الصحافة وحادث سير بالقرب منها

2025-12-02 01:08:27
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- كشفت الملازم أول دعاء الهباهبة من مرتب إدارة السير عن عطل فني أصاب إشارة الصحافة في العاصمة عمان صباح اليوم الإثنين، ما دفع لتدخل الكوادر لتنظيم حركة السير وإعطاء حق الاولوية وتنظيم حركة المشاة.
وأوضحت في تصريحات لإذاعة الامن العام، أنّ مجموعات السير تعاملت مع حادث تصادم مركبتين بعد جسر الجامعة باتجاه نفق الصحافة إضافة إلى مركبة معطلة في نفق السابع.
كذلك فقد شهدت منطقة عين الباشا باتجاه صويلح حادث مركبة أثرت على السير والمجموعات تواجدت لإزالة الأثر المروري.

