الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

2025-12-02 01:08:26
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- أعلن الديوان الملكي السعودي اليوم الثلاثاء، وفاة الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود.

وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أعلن عن "وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة".


وأضاف البيان: "سيصلى عليه -إن شاء الله- يوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".

