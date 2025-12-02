الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير

الديوان الملكي السعودي يعلن وفاة أمير
وفي بيان صدر عن الديوان الملكي، أعلن عن "وفاة صاحب السمو الأمير عبدالله بن فهد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد بن جلوي آل سعود، خارج المملكة".
وأضاف البيان: "سيصلى عليه -إن شاء الله- يوم الثلاثاء الموافق 11 / 6 / 1447هـ، بعد صلاة العصر في جامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض. تغمده الله بواسع رحمته ومغفرته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته، إنا لله وإنا إليه راجعون".
روسيا اليوم
