(الفار) يقتحم الركلات الركنية والبطاقات الصفراء الثانية في المونديال
خبرني - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إمكانية منح استثناء خاص يسمح باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد لتحديد صحة ركلات الزاوية والبطاقات الصفراء الثانية خلال كأس العالم 2026.
ذكرت صحيفة التايمز أنه يأتي هذا التحرك في إطار الإصلاحات التي يسعى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) لإدخالها، والتي تمنح البطولات الكبرى القدرة على تجربة قواعد جديدة بشكل مباشر وسريع، دون انتظار تطبيقها بعد اختبارات طويلة في الدوريات أو البطولات الثانوية.
وأوضحت: "تشمل التجربة المقترحة منح الحكام الحق في الاعتماد على تقنية الفيديو لتقييم صحة الركلات الركنية والقرارات المتعلقة بالبطاقات الصفراء الثانية، ما يهدف إلى تقليل الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على مجريات المباريات الحاسمة".
وتابعت: "كما يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال هذه الخطوة إلى تحسين دقة القرارات على أرض الملعب وتمكين المنظمين من تقييم تأثير القواعد الجديدة عملياً خلال أكبر البطولات الدولية، بما في ذلك كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".
وأشارت إلى أنه من شأن هذه المبادرة أن توفر مرونة أكبر في اختبار الابتكارات التقنية، مع إمكانية تعديل أو تبني القواعد بشكل أسرع بناءً على نتائج التجارب، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التحكيم وتعزيز النزاهة في المباريات الكبرى.
