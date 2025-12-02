(الفار) يقتحم الركلات الركنية والبطاقات الصفراء الثانية في المونديال

خبرني - كشفت وسائل إعلام بريطانية عن أن الاتحاد الدولي لكرة القدم يدرس إمكانية منح استثناء خاص يسمح باستخدام تقنية حكم الفيديو المساعد لتحديد صحة ركلات الزاوية والبطاقات الصفراء الثانية خلال كأس العالم 2026.

ذكرت صحيفة التايمز أنه يأتي هذا التحرك في إطار الإصلاحات التي يسعى مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم (IFAB) لإدخالها، والتي تمنح البطولات الكبرى القدرة على تجربة قواعد جديدة بشكل مباشر وسريع، دون انتظار تطبيقها بعد اختبارات طويلة في الدوريات أو البطولات الثانوية.

وأوضحت: "تشمل التجربة المقترحة منح الحكام الحق في الاعتماد على تقنية الفيديو لتقييم صحة الركلات الركنية والقرارات المتعلقة بالبطاقات الصفراء الثانية، ما يهدف إلى تقليل الأخطاء التحكيمية التي قد تؤثر على مجريات المباريات الحاسمة".

وتابعت: "كما يسعى الاتحاد الدولي لكرة القدم من خلال هذه الخطوة إلى تحسين دقة القرارات على أرض الملعب وتمكين المنظمين من تقييم تأثير القواعد الجديدة عملياً خلال أكبر البطولات الدولية، بما في ذلك كأس العالم المقبلة في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا".

وأشارت إلى أنه من شأن هذه المبادرة أن توفر مرونة أكبر في اختبار الابتكارات التقنية، مع إمكانية تعديل أو تبني القواعد بشكل أسرع بناءً على نتائج التجارب، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو تطوير التحكيم وتعزيز النزاهة في المباريات الكبرى.