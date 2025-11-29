غزة، انتبهي: من قال وداعًا للسلاح قد انتحر بقلم عيسى قراقع

MENAFN - Palestine News Network ) حين كتب الروائي الأمريكي الشهير إرنست همنغواي روايته الشهيرة ((وداعًا للسلاح))، كان يحاول أن يخلّص روحه من ثِقَل الحروب التي شارك فيها: الحربين العالميتين الاولى والثانية، مراسلا حربيا، وسائق سيارة اسعاف، ومتطوعا في الصليب الاحمر، واصيب بجراح بليغة، فكتب عن اهوال الحرب وحصل على جائزة نوبل للأدب عام 1954، ولكن فراغا داخليا ظل يتمدد في اعماقه، وهو يرى نفسه ذلك العجوز الجالس على شاطئ بحر غزة، يرى الموت والقصف، ولا يقذف البحر سوى هياكل عظمية ودم.كتب رواية وداعا للسلاح، وداعا للحروب والخراب الانساني، وداعا للهيمنة والاستعمار، حان وقت السلام والحياة والحب وسط الدمار، ولكن هذه الحرب اللعينة لازالت تلاحقه حتى في زمن تأسيس الأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان، لا زالت فلسطين تحت النار على يد من وضعوا شرائع حقوق الانسان، ومن صاغوا نصوص القانون الدولي ومعاهدات الحروب في حالة الصراع، لم تودع الحرب الشعب الفلسطيني منذ النكبة حتى الان، فانتحر همنغواي بإطلاق رصاصة على رأسه في تموز عام 1961 بعد أن ظن أن السلام اقوى من السلاح.كتب يقول: إن عواقب الحرب تمتد إلى ما هو أبعد من الانتصارات أو الهزائم المباشرة، الحرب تترك اماكن محطمة في النفوس البشرية، كأنه كان يصف ذاته قبل أن يطلق الرصاصة الأخيرة على نفسه.حمل جائزة نوبل في الادب، لكن روايته الفائزة أحرقت في نيران غزة، لم تعد في المكتبات او المدارس، وكافة اصدقائه الكتاب والشعراء قتلوا، اين سليم النفار ورفعت العرعير؟ اين يوسف دواس وهبة زقوت وعمر ابو شاويش؟ اين مريم حجازي وهبة ابو ندى وعبد الكريم الحشاش، الحرب العالمية تعود بفظاعة مرة ثانية، خمس قنابل نووية ألقيت على غزة، روايتي تموت، لم تلتئم جروحي، وأفكاري عن السلام هنا في غزة تحولت إلى جثة هامدة.لقد حاول أن يودّع السلاح، لكنه لم يستطع أن يودّع الحرب التي استوطنت داخله، ولاحقته في النوم واليقظة، هدير الطائرات، صراخ الامهات، دماء الحبر والاقلام الشهيدة.

في كل صفحة من رواياته، كانت الحرب تعود متخفّية في وجوه النساء، في جماجم الأطفال، في نبرة الحنين، في المنازل المهدمة، في الجوع والتشرد وغبار الاجساد المتطايرة، في شعورٍ لا يهدأ بأن من يتخلى عن السلاح يعيش عبدا واسيرا ومقتولا ومستباحا، امام غطرسة القوة وايديولوجيا الإبادة والعنصرية، وحتى تكتب في الحرب عليك أن تحمل روحك وتكتب بالبندقية.

لما أدرك همنغواي أن الكلمات لم تعد تقدر على شفاء الجرح، وان الاحلام تقتلها المتفجرات والصواريخ والقنابل، لجأ إلى السلاح مرة أخرى - لا ليكتب، بل لينهي الكتابة، ليكتب وداعا للخوف، وداعا للمذلة والركوع والاستسلام، رصاصة في جسده حتى لا يقع في قبضة من يمارسون بشاعة القتل والاغتصاب، رصاصة تحرر الجسد والروح معا، قبل ان يصل الطغاة، رصاصة في وجه الأكاذيب والصمت واللامبالاة.

انتحر همنغواي لأن السلام الذي حلم به كان زائفًا، ولأن معنى البطولة تلاشى أمام عينيه،

لم يعد يعرف لماذا قاتل، ولا من انتصر، ولا لأي غاية يجب أن يعيش، الرواية أغلقت في وجهها كل الطرق، الرواية تحت الانقاض، لا نافذة في هذه السماء الداكنة،

وحين يغيب المعنى، يصبح الموت شكلًا آخر من الكتابة.

بعد عقدين، كان الشاعر خليل حاوي في بيروت يعيش المأساة نفسها، ولكن على أرضٍ عربيةٍ ممزّقة،

رأى الدبابات الإسرائيلية تدخل

المدينة عام 1982 فرأى معها انهيار الحلم القومي والعربي، فسقط المعنى من يده كما تسقط القصيدة غير المكتملة، سقط الوطن عندما وصل الغزاة مشارف عاصمة عربية، فصرخ: ما اثقل العار، الاعتداء على بيروت اعتداء عليه، ولم يحتمل المشهد والعجز، فأطلق على رأسه الرصاص في السادس من حزيران، وافتتحت قصيدته تماما كما قال محمود درويش، صارت تابوته، لقد سئم الحضيض، سئم الاطلال على هاوية بلا قاع ، كان وحيدا بلا فكرة، ولا امرأة ولا قصيدة، ولا وعد، وماذا بعد وقوع بيروت في الحصار؟ لقد قتلته مشاهد المجازر الدامية، اين العروبة واين السلاح؟ خليل حاوي في بيروت، خليل حاوي في غزة الذبيحة التي تحولت إلى رماد، لم يبق سلاما في القصيدة، لقد جردوها من الحلم وجمال الحياة، انفجرت القصيدة في ذلك الصباح.

كتب قبل موته بسنوات قليلة يقول:

((يا وطني، من لي بحلمٍ يحتويني؟

من لي برمزٍ لا ينام؟))

كان يبحث عن رمزٍ يعيش، عن سلاحٍ لا يُسلَّم مادامت الحرية منقوصة، والكرامة تداس تحت جنازير الدبابات التي اجتاحت عقله، واسقطت كل الايديولوجيات العربية التي رأت صبرا وشاتيلا ورأت جحيم غزة.

وفي لحظة الانتحار، لم يكن يقتل نفسه، بل يعلن سقوط شعارات السلام ومبادئ العدالة،

لقد انتحر الشاعر لأن الاستعمار لم يرحل، بل تبدّل وجهه، ولأن اللغة لم تعد تملك ما تفعله أمام مشهد الاجتياح، هناك في بيروت، وهنا في غزة.

غزة انتبهي:

عندما وضع المظلومون سلاحهم دخلت الجرافات والمستوطنون إلى أراضيهم ،واقيمت المستوطنات واحرقت الحقول، وعندما اجمع العالم على خطة السلام الأمريكية، صار السلام شكلا اخر للحرب: الوصاية الاجنبية، غياب الحرية وحق تقرير المصير، إطلاق النار لم يتوقف، وسحق الأرواح تشتد في السجون، ومقابل كل رغيف خبز قنبلة.

غزة انتبهي، الشعب الفلسطيني انتبه: من قال وداعا للسلاح قد انتحر، صار عبدا وذليلا، بلا ارض وهوية وتاريخ ومكان، ودعنا السلاح ولكن الحرب لم تودعنا،جثثنا تملأ المدينة، الاستعمار لم يرحل، أنه يقيم في روايتنا، في شوارعنا وعقولنا، وفي قبورنا وذاكرتنا، في بيوتنا واغانينا، يسلبنا من ذواتنا وحقنا أن نعيش بكرامة.

غزة انتبهي: من قال وداعا للسلاح قد انتحر، يريدون أن نسلم السلاح كي يذبحونا دون مقاومة، دون رجفة أو صرخة، والمقاومة ليست عنفا، أنها فعل وجودي، رفض للعدم، حق مشروع لكل الشعوب المناضلة من أجل الحرية، هي رفض أن يتحول الإنسان إلى رقم في سجل او في كرت للمؤن، او الي جثة في حرب، او ظل في وطن منهوب، المقاومة رفض للهيمنة وانحياز للانسانية، المقاومة ليست جريمة أو ارهابا اوعبثا، وحين يغيب السلام العادل من يحمي الذات والحكاية والبيت؟ المقاومة ليست اعلان حرب بل اعلان حياة.

غزة انتبهي: من قال وداعا للسلاح قد انتحر، ومن رأى المجازر المرعبة المتواصلة، الفاشية والعنصرية، الاستقواء والتدمير والنهب، لم يجد سلاما الا في مختبرات الأسلحة والصواريخ الفتاكة، وعلى شاشات المراقبة والخضوع والطاعة، هذا السلام الذي يقتل في البشر روح الوعي والإرادة.

حين يسألها مجلس الامن "لماذا لا تودّعين السلاح؟" تجيب غزة كما لو كانت تردّ على همنغواي وحاوي معًا:

لأننا لم نودّع الحرب بعد، لأن الاستعمار لم يرحل بعد، لأن الحرية لم تتحقق بعد، الحرب تحاصرنا في خطوطها الصفراء والحمراء، بين حواجزها الكثيرة، في سياسة الضم والتهجير والاعتقالات التعسفية، تحاصرنا في كل شيئ، هذه الحرب وما يسمى السلام الأمريكي تريدنا أن نختفي من الخريطة والسردية، سلام يطمسنا في الدنيا والآخرة.

تذكّر غزة العالم أن وداع السلاح ليس دائمًا علامة سلام، بل قد يكون إعلانًا للهزيمة،

إن من يودّع سلاحه قبل أن يتحرر، يوقّع وثيقة استسلام للظلم والقهر وينتحر.

ولهذا تبدو غزة كأنها تجيب خليل حاوي حين كتب:

((يا وطني، ما زلتُ أبحث عن ميلادٍ جديدٍ للرماد)).

فهي الميلاد الذي تحدّث عنه، لكنها لم تمت لتبحث عنه، بل عاشت وسط الرماد لتصنعه.

همنغواي أطلق رصاصته لأنه فقد المعنى واغتيلت الرواية، وحاوي أطلق رصاصته لأنه رأى المعنى يُهان في بلاغة القصيدة، أما غزة، فتمسك بالرصاصة لتعيد للمعنى مجده المفقود، اللقاء المقدس بين الأرض والسماء، بين هذا الدم وهذا البرق في الشتاء. بين الأسير وشمس ساطعة في الفضاء، بين اليسوع وصليبه حبا واملا وإيمانا وصمودا ورجاء.

غزة هي التي تفهم أن المقاومة ليست نقيض الحياة، بل دفاع عنها، وأن السلاح ليس عبئًا على الجسد، بل امتدادٌ للكرامة في وجه االفناء

من قال ((وداعًا للسلاح)) ودّع نفسه أيضًا، أما غزة، فهي التي قالت:

"لن نودّع السلاح حتى لا نودّع الإنسان فينا، وحتى لا يدخلوا المسجد كما دخلوه اول مرة، وليتبروا ما علوا تتبيرا.

في زمنٍ يكتب فيه العالم روايته الأخيرة عن الحروب والصفقات وتحويل البشر إلى عقار، ويبدع في سرديات الخراب، وهندسة المجتمعات المقهورة،

تكتب غزة روايتها الأولى عن البقاء بالحب والزيت والصلاة لا بالقوة:

إنها الرصاصة التي لم تنتحر،

القصيدة التي لم تنكسر،

الرواية التي لم تندثر،

المحاكمة الأخلاقية التي لن تنسى ولن تغفر،

وآخر ما تبقّى من ضميرٍ بشريٍّ لم يوقّع على وثيقة الاستسلام.