عائلة تعيش مع أخطر 2000 عنكبوت لمدة 5 سنوات.. والنتيجة مذهلة

MENAFN - Al-Bayan) في واقعة علمية نادرة قلبت المفاهيم الطبية المتداولة حول أحد أكثر العناكب رهبة في الولايات المتحدة، كشفت دراسة حديثة نُشرت في مجلة علم الحشرات الطبية أن عائلة في ولاية كانساس عاشت لأكثر من خمس سنوات وسط ما يزيد عن 2000 عنكبوت من نوع البراون ريكلوس السام، دون تسجيل أي حالة عضة واحدة.

العائلة التي تقطن مدينة لينكسا كانت تجهل تمامًا حجم "الضيوف المتخفّين" الذين شاركوهم الغرف والخزائن وحتى الفراش، قبل أن يكشف فحص متخصصين عن وجود آلاف العناكب التي تُعدّ من أكثر الأنواع إثارة للخوف على مستوى أمريكا الشمالية والعالم.

الدراسة التي وثّقها الباحث ريتشارد س. فيتر من جامعة كاليفورنيا في ريفرسايد، اعتمدت إحصاءً دقيقا على مدى ستة أشهر شمل استخدام مصائد لاصقة وعمليات جمع يدوي، خلصت إلى تسجيل 2055 عنكبوتا داخل المنزل، وجُمعت يدويا 1213 منها بأحجام مختلفة، بينما التقطت المصائد 842 عنكبوتا، ورغم أن نحو 400 منها كانت قادرة طبيا على إحداث عضة مؤذية، فإن أفراد العائلة الأربعة لم يُظهروا أي أعراض تشير إلى التعرض لسم هذا النوع، وفقا لـ dailygalaxy.

ويؤكد الباحثون أن البراون ريكلوس لا يتمتع بسلوك عدواني تجاه البشر، بل يميل إلى الهرب أو الجمود عند الاقتراب منه، وهو ما تتجاهله الصورة النمطية المنتشرة حوله منذ عقود.

ويضيف فيتر أن وجود أعداد كبيرة من هذا العنكبوت لا يعني بالضرورة ارتفاع احتمالات الإصابة، وهو ما أثبته احتكاك أفراد العائلة اليومي بالعناكب أثناء جمعها أو أثناء تعاملهم مع الفراش والملابس.

وتشير الدراسة إلى أن الخوف الشعبي من هذا النوع تضخّم بفعل التشخيصات الطبية الخاطئة، خصوصا في المناطق التي لا يعيش فيها العنكبوت أصلا، ففي ولايات مثل كاليفورنيا ونيويورك، تم ربط جروح نخرية خطيرة بعضّات عنكبوتية رغم غياب أي دليل علمي على تواجده هناك.

وتُحذّر الدراسة من أن تشخيص "عضة البراون ريكلوس" يُستخدم كثيرا لوصف جروح مجهولة السبب، ما يؤدي إلى علاجات غير ضرورية بل وقد تكون مؤذية.

وتعيد هذه النتائج صياغة فهم المخاطر المرتبطة بالعناكب السامة، إذ تشدد على أن وجودها لا يساوي الخطر تلقائيا. فالعنكبوت البني المنعزل، كما يثبت بحث فيتر، يعيش في الأماكن الجافة والهادئة ويستخدم سمه للصيد لا للدفاع، ما يجعل احتمالات اللدغ منخفضة للغاية حتى في حالات التعايش القريب.

وفي حين لا تلغي الدراسة خطورة هذا النوع بشكل كامل، فإنها تدعو إلى تقييم أكثر علمية وأقل ذعرا، وتحثّ الأطباء على تثبيت التشخيص بأدلة ملموسة قبل نسب أي إصابة إلى هذا العنكبوت. ويخلص الباحثون إلى رسالة واضحة: الخوف من العناكب غالبا أكبر بكثير من الحقيقة العلمية.