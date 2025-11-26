شي إن تثير الجدل مجددا بسبب منتجاتها.. تقرير يحذر من سموم كيميائية قاتلة

MENAFN - Al Wakeel News) الوكيل الإخباري- خلص تقرير نشرته منظمة "غرينبيس"، إلى أن الملابس المباعة عبر منصة "شي إن" الصينية العملاقة للتجارة الإلكترونية تحتوي على مواد كيميائية خطرة تتجاوز الحدود المسموح بها في الاتحاد الأوروبي.وأوضحت المنظمة البيئية بفرعها الألماني في بيان أنه "من بين 56 قطعة ملابس خضعت للتحليل، كانت 18 قطعة تحتوي على مواد كيميائية خطرة، بعضها تجاوز بكثير الحدود الموضوعة بموجب القواعد الأوروبية".

لاحظت المنظمة غير الحكومية وجود الفثالات (ملدنات) ومركّبات PFAS (المعروفة بـ"المواد الكيميائية الأبدية") في هذه الملابس المباعة عبر "شي إن"، وهي مواد مقاومة للماء والبقع وتُعتبر ملوّثات دائمة.

وأشارت المنظمة غير الحكومية إلى أن هذه المواد السامة المحتملة مرتبطة بأمراض مختلفة، بينها السرطان، واضطرابات في الإنجاب والنمو لدى الأطفال، وضعف في الجهاز المناعي.

وأضافت غرينبيس أن هذه المواد تدخل الجسم عبر الجلد واستنشاق الألياف، مشيرة إلى أن الاختبارات شملت أيضا ملابس للأطفال.

وأوضحت مديرة معهد بريمن البيئي أولريكه سييمرز التي حللت الملابس، في فيديو نُشر على موقع غرينبيس الإلكتروني "هناك خطر أن يضع الأطفال (المواد الموجودة في الملابس) في أفواههم أو يلعبوا بها أو حتى يبتلعوها".

وبسبب الغسيل، تنتهي هذه المواد أيضا في الأنهار والتربة والسلسلة الغذائية.

وكانت المنظمة غير الحكومية قد حذرت العام 2022 من وجود مواد كيميائية خطرة في منتجات "شي إن".

وقالت "شي إن" ردا على أسئلة وكالة فرانس برس إنها ستُزيل من الأسواق عالميا أي منتجات "ترصد" وجود مواد خطرة فيها كـ"إجراء احترازي".