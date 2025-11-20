وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي القويرة والجفر

الأخبار الأكثر تداولاً
وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي القويرة والجفر
عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الخميس، جاهزية بلديتي القويرة في محافظة العقبة والجفر في محافظة معان، لفصل الشتاء والوقوف على احتياجاتهما التشغيلية والخدمية.
وبحسب بيان للوزارة، بحث المصري خلال اجتماعه مع رؤساء لجان البلديتين والكوادر المعنية، واقع العمل اليومي وحجم المشروعات الجارية، مؤكدا أهمية التعامل المبكر مع متطلبات الموسم المطري ورفع كفاءة الاستجابة للأحوال الجوية.
وتجول المصري في عدد من المواقع داخل حدود البلديتين، شملت تفقد جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وأعمال تنظيف الأودية والسيول، ومتابعة مستوى الصيانة في العبارات، إضافة إلى الاطلاع على وضع النظافة العامة والخدمات الأساسية في الشوارع والمرافق.
وبحث المصري الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الملاحظات التي برزت خلال المنخفض الجوي الأخير، قبل تأثر المنطقة بمنخفضات جديدة.
كما التقى مجموعة من الأهالي واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالخدمات البلدية، موجها بمتابعة تلك المطالب وفق الإمكانات المتاحة وبما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع المواطنين.
وشدد المصري على أن الوزارة مستمرة في متابعة استعدادات البلديات في مختلف مناطق المملكة، وأن الجولات الميدانية تأتي لتعزيز الرقابة المباشرة، وتحديد احتياجات البلديات بدقة، ووضع الأولويات التي تضمن الحفاظ على استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين خلال فصل الشتاء.
