وزير الإدارة المحلية يتفقد بلديتي القويرة والجفر

MENAFN - Jordan News Agency)

عمان 20 تشرين الثاني (بترا)- تفقد وزير الإدارة المحلية المهندس وليد المصري، اليوم الخميس، جاهزية بلديتي القويرة في محافظة العقبة والجفر في محافظة معان، لفصل الشتاء والوقوف على احتياجاتهما التشغيلية والخدمية.

وبحسب بيان للوزارة، بحث المصري خلال اجتماعه مع رؤساء لجان البلديتين والكوادر المعنية، واقع العمل اليومي وحجم المشروعات الجارية، مؤكدا أهمية التعامل المبكر مع متطلبات الموسم المطري ورفع كفاءة الاستجابة للأحوال الجوية.

وتجول المصري في عدد من المواقع داخل حدود البلديتين، شملت تفقد جاهزية شبكات تصريف مياه الأمطار، وأعمال تنظيف الأودية والسيول، ومتابعة مستوى الصيانة في العبارات، إضافة إلى الاطلاع على وضع النظافة العامة والخدمات الأساسية في الشوارع والمرافق.

وبحث المصري الإجراءات الفنية اللازمة لمعالجة الملاحظات التي برزت خلال المنخفض الجوي الأخير، قبل تأثر المنطقة بمنخفضات جديدة.

كما التقى مجموعة من الأهالي واستمع إلى مطالبهم المتعلقة بالخدمات البلدية، موجها بمتابعة تلك المطالب وفق الإمكانات المتاحة وبما يضمن تحسين جودة الخدمات وتعزيز التواصل مع المواطنين.

وشدد المصري على أن الوزارة مستمرة في متابعة استعدادات البلديات في مختلف مناطق المملكة، وأن الجولات الميدانية تأتي لتعزيز الرقابة المباشرة، وتحديد احتياجات البلديات بدقة، ووضع الأولويات التي تضمن الحفاظ على استمرارية الخدمات وسلامة المواطنين خلال فصل الشتاء.

--(بترا)

ع د/ع س/رق

20/11/2025 16:20:24